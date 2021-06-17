Драка в Раде: из-за чего «слуга народа» предложил расстрелять «ОПЗЖ» (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Утро четверга для
народных депутатов Украины едва не закончилось массовой дракой у трибуны парламента.
Как передает парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк,
инцидент произошел после выступления Никиты Потураева, одного из нардепов от политсилы
"Слуга народа".
В Раде предложили "расстрелять ОПЗЖ", чуть не случилась драка. Фото: Telegram / ГОНЧАРЕНКО
Во время своего лаконичного спича Потураев провел параллели с "эпохой бедности" и "эпохой лжи". По его мнению, больше всего неправдой отличается партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Также Потураев добавил, что совокупный доход представителей этой фракции в Раде якобы сравним с бюджетом страны. Именно поэтому, по мнению нардепа, покончить с бедностью в Украине удалось бы сразу после того, как украинцы расстреляли бы депутатов от "ОПЗЖ".
Помимо прочего, "слуга народа" отметил, что из-за демократического подхода к организации власти представители других партий вынуждены бороться и "уничтожать" "ОПЗЖ" исключительно политично.
После этого у
трибуны парламента в считанные секунды собралась огромная толпа из депутатов.
Представители "Оппозиционной платформы…" возмущались, требовали извинений, а
некоторые — даже лезли на Потураева с кулаками. На его защиту стали,
разумеется, представители "Слуги народа". Нескольких политиков даже пришлось
разнимать.
В пылу
переругиваний от народных избранников нередко можно было услышать отборные
матерные выражения. Также депутаты пытались выяснить, кого Потураев собирается
расстреливать. Некоторых такие предложения возмутили особенно — с учетом того,
что на Донбассе идет война.
По итогу инцидент
был исчерпан, а отличившийся скандальным заявлением "слуга народа" принес свои
извинения.
Однако ситуация на
этом не закончилась. Несколько депутатов от "ОПЗЖ" во время выступлений с мест
обвинили Потураева в двойных стандартах. К примеру, Нестор Шуфрич отметил, что
работал с нынешним представителем "СН" в штабе "Партии регионов", а Олег Волошин
подчеркнул необходимость донести до международных партнеров наличие языка
ненависти в украинском парламенте.
Отметим, что за последние несколько заседаний Рады это первое настолько серьезное происшествие в стенах парламента.
Ранее "Комментарии" сообщали, по какой причине депутаты Верховной Рады "сцепились" в прошлый раз. Подробности — в нашем материале.
К слову, особой агрессивностью отличаются не только представители парламента. На портале вы можете узнать, почему одна из недавних сессий горсовета в Черкассах едва не закончилась серьезной дракой.
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