Драка в Раде: из-за чего «слуга народа» предложил расстрелять «ОПЗЖ» (ФОТО, ВИДЕО)

Утро четверга для народных депутатов Украины едва не закончилось массовой дракой у трибуны парламента. Как передает парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк, инцидент произошел после выступления Никиты Потураева, одного из нардепов от политсилы "Слуга народа".



В Раде предложили "расстрелять ОПЗЖ", чуть не случилась драка. Фото: Telegram / ГОНЧАРЕНКО

Во время своего лаконичного спича Потураев провел параллели с "эпохой бедности" и "эпохой лжи". По его мнению, больше всего неправдой отличается партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Также Потураев добавил, что совокупный доход представителей этой фракции в Раде якобы сравним с бюджетом страны. Именно поэтому, по мнению нардепа, покончить с бедностью в Украине удалось бы сразу после того, как украинцы расстреляли бы депутатов от "ОПЗЖ".

Помимо прочего, "слуга народа" отметил, что из-за демократического подхода к организации власти представители других партий вынуждены бороться и "уничтожать" "ОПЗЖ" исключительно политично.

После этого у трибуны парламента в считанные секунды собралась огромная толпа из депутатов. Представители "Оппозиционной платформы…" возмущались, требовали извинений, а некоторые — даже лезли на Потураева с кулаками. На его защиту стали, разумеется, представители "Слуги народа". Нескольких политиков даже пришлось разнимать.

В пылу переругиваний от народных избранников нередко можно было услышать отборные матерные выражения. Также депутаты пытались выяснить, кого Потураев собирается расстреливать. Некоторых такие предложения возмутили особенно — с учетом того, что на Донбассе идет война.

"Люди гибнут пачками там, а ты собираешься здесь других расстреливать?" — спросил один из депутатов у Потураева.

По итогу инцидент был исчерпан, а отличившийся скандальным заявлением "слуга народа" принес свои извинения.

Однако ситуация на этом не закончилась. Несколько депутатов от "ОПЗЖ" во время выступлений с мест обвинили Потураева в двойных стандартах. К примеру, Нестор Шуфрич отметил, что работал с нынешним представителем "СН" в штабе "Партии регионов", а Олег Волошин подчеркнул необходимость донести до международных партнеров наличие языка ненависти в украинском парламенте.

Отметим, что за последние несколько заседаний Рады это первое настолько серьезное происшествие в стенах парламента.

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