Янукович нервно ломает карандаши: санкции против Порошенко приведут Зеленского к неожиданному результату - появился смелый прогноз

Вводя санкции против пятого президента Петра Порошенко, действующий глава государства Владимир Зеленский открывает экс-главкому ВСУ Валерию Залужному дорогу к победе на выборах в один тур. Такое мнение выразил бывший генпрокурор Украины и экс-глава МВД страны Юрий Луценко, передает портал "Комментарии".

Зеленский "накажет" Порошенко, но в результате приведет к власти Залужного, считает Юрий Луценко. Фото: из открытых источников

Луценко утверждает, что санкции Зеленского в отношении Порошенко с юридической точки зрения — "это явно антиконституционное решение".

"Президент Украины – не король Генрих ІІ, который забирал у вассалов замки, земли, свободу, жизнь. В результате такого произвола англичане еще в 12 веке установили, что это может делать только суд. И у нас в Конституции записано именно так: вину и наказание устанавливает не президент на закрытом заседании им сформированного СНБО, а суд, в присутствии адвокатов и прокуроров", — отметил экс-генпрокурор.

По его мнению, хотя Зеленский "не хочет заморачиваться демократией", а хочет "по своему усмотрению наказывать и миловать, при первой жалобе в Европу "это средневековье лопнет".

Бывший глава МВД считает, что с политтехнологической точки зрения агрессия власти в отношении лидера оппозиции тоже не имеет смысла.

"Все последние социологии дают Порошенко 10–12%, Зеленскому 18–20%, Залужному 35–38%. Политическое преследование Порошенко (вплоть) до запланированного ареста лишь приведет к победе Залужного в первом туре", — прогнозирует Луценко.

Он добавляет, что с точки зрения государственных интересов начать "дома" войну с лидером оппозиции в самый трудный момент формирования условий прекращения войны – абсурд. Вместо единства в отстаивании украинских интересов перед Трампом Зеленский создает "уставшему" Западу причину прекратить бороться за Украину, считает Луценко — мол, "зачем Америке и ЕС защищать и вооружать такую ​​авторитарную страну?"

Единственная версия действий Зеленского, которая кажется Луценко логичной – "выборы по белорусски".

"Когда оппозиция лишена финансов, медиа и свободы. Когда голосуют в системе "Дия", которая зависла даже при голосовании за кандидата на Евровидение. Когда точка зрения ЕС или США не важна. Янукович нервно ломает карандаши", — пишет он.

Экс-генпрокурор утверждает, что получает в последние дни множество звонков с вопросом: "Что с этим делать?"

"Отвечаю: делать то, что делали до этого: убивать оккупантов, помогать фронту, не бояться и не сдаваться. И не молчать! Готовиться к переменам. Зеленский не будет следующим президентом. Потому что цена, заплаченная за свободу и демократию, не позволит сделать из Украины рашу или белорашу-2", — заключил Луценко.

Как писали "Комментарии", политолог Юрий Саакян с некоторым скепсисом относится к популярной идее, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный якобы "интереснее" для Вашингтона, чем президент Владимир Зеленский (Зеленский может не проиграть, да и Залужный может оказаться не таким "удобным", как кажется, а есть и другие риски). Политолог считает очевидным, что именно провоцирование избирательного процесса в Украине является элементом давления и ослабления нынешней власти в переговорных позициях в отношении Штатов. В том числе потому, что кампания превратится в репутационную войну "всех против всех" с главным вопросом — "кто виноват в 24 февраля 2022 года".

"Поэтому я бы сказал, что здесь не цель — провести выборы и привести кого-то более сговорчивого. Потому что не факт, что удастся. А цель — с помощью этого процесса ослабить действующую власть, де-факто угрожая возможностью таких выборов как элемента давления со стороны администрации Трампа", — говорит Саакян.

Как писали "Комментарии", Залужный считается главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах, если пойдет в политику. По опросам, он разгромно побеждает действующего президента во втором туре. Однако все не так просто: Залужному придется бороться не с Зеленским, а, прежде всего, с идеальным образом себя в глазах избирателя. И его выход "в реальность" может разочаровать многих, несмотря на высокий текущий рейтинг.