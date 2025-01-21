Залужный громит Зеленского: появились новые данные о выборах президента

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Николай Лисицын
Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный продолжает оставаться потенциальным фаворитом президентских выборов в Украине, опережая действующего главу государства Владимира Зеленского. Как передает 21 января портал "Комментарии", об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, который есть в распоряжении NV. Согласно опросу, 36,1% украинцев проголосовали бы за Залужного, если бы выборы президента провели в ближайшее время.
Залужный опережает Зеленского в первом туре выборов и беспощадно громит во втором, если бы президента выбирали в январе 2025-го. Фото: Офис президента
На второй строчке президентского рейтинга оказался действующий глава государства Владимир Зеленский (24,3%). Менее 10% украинцев проголосовали бы за бывшего президента Петра Порошенко (9,4%) или внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова (8,3%). Далее идет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (6%) Волонтер Сергей Притула, глава ГУР МО Кирилл Буданов, мэр Киева Виталий Кличко, комбат Андрей Билецкий и нардеп Алексей Гончаренко набирают менее 3% голосов.
Преимущества экс-главкома недостаточно для победы в первом туре. Однако во втором туре на гипотетических выборах Залужный разгромно победил бы Зеленского — 68,4% против 32,6%.
Если же Залужный не будет баллотироваться, то во второй тур, как смоделировали социологи, могли бы выйти Зеленский и Порошенко. В этом варианте разгром уже в пользу Зеленского: 66,7% опрошенных отдали бы свой голос за действующего президента, а 33,3% — за лидера "Евросолидарности".
Опрос проводился 5−11 декабря 2024 года методом (CATI) с использованием планшетов. Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных правительству Украины территориях.
Как передавал портал "Комментарии", по информации медиа, Офис президента якобы предлагал Залужному стать спикером в новоизбранной Верховной Раде, если он откажется от участия в президентских выборах. В противном же случае, как намекнули экс-главкому, его будут "прессовать". По мнению политолога Виталия Кулика, такая идея бессмысленна и даже "идиотская", поскольку Залужный в силу своего психологического портрета не сможет возглавлять Раду.
Против Залужного, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины и нынешнего посла Украины в Великобритании, уже давно возбуждено несколько уголовных расследований. Об этом сообщила обозреватель NV Юлия Забелина в январе 2025 года, ссылаясь на собственные источники. Официальных подтверждений этой информации нет.
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