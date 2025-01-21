Залужный громит Зеленского: появились новые данные о выборах президента

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный продолжает оставаться потенциальным фаворитом президентских выборов в Украине, опережая действующего главу государства Владимира Зеленского. Как передает 21 января портал "Комментарии", об этом говорится в опросе Socis за декабрь 2024 года, который есть в распоряжении NV. Согласно опросу, 36,1% украинцев проголосовали бы за Залужного, если бы выборы президента провели в ближайшее время.

Залужный опережает Зеленского в первом туре выборов и беспощадно громит во втором, если бы президента выбирали в январе 2025-го. Фото: Офис президента

На второй строчке президентского рейтинга оказался действующий глава государства Владимир Зеленский (24,3%). Менее 10% украинцев проголосовали бы за бывшего президента Петра Порошенко (9,4%) или внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова (8,3%). Далее идет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (6%) Волонтер Сергей Притула, глава ГУР МО Кирилл Буданов, мэр Киева Виталий Кличко, комбат Андрей Билецкий и нардеп Алексей Гончаренко набирают менее 3% голосов.

Преимущества экс-главкома недостаточно для победы в первом туре. Однако во втором туре на гипотетических выборах Залужный разгромно победил бы Зеленского — 68,4% против 32,6%.

Если же Залужный не будет баллотироваться, то во второй тур, как смоделировали социологи, могли бы выйти Зеленский и Порошенко. В этом варианте разгром уже в пользу Зеленского: 66,7% опрошенных отдали бы свой голос за действующего президента, а 33,3% — за лидера "Евросолидарности".

Опрос проводился 5−11 декабря 2024 года методом (CATI) с использованием планшетов. Всего было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных правительству Украины территориях.

"Комментарии" писали, что, по одной из версий, крупнейшим конкурентом Зеленского на президентских выборах будет не Залужный, а чемпион мира по боксу Александр Усик . Однако Усик пока не давал никаких поводов считать, что он пойдет на выборы. А если его и будут двигать, то явно как технического конкурента против другого бывшего боксера — Виталия Кличко, чье выдвижение в президенты видится куда более реальным.

Как передавал портал "Комментарии", по информации медиа, Офис президента якобы предлагал Залужному стать спикером в новоизбранной Верховной Раде, если он откажется от участия в президентских выборах. В противном же случае, как намекнули экс-главкому, его будут "прессовать". По мнению политолога Виталия Кулика, такая идея бессмысленна и даже "идиотская", поскольку Залужный в силу своего психологического портрета не сможет возглавлять Раду.

Против Залужного, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины и нынешнего посла Украины в Великобритании, уже давно возбуждено несколько уголовных расследований. Об этом сообщила обозреватель NV Юлия Забелина в январе 2025 года, ссылаясь на собственные источники. Официальных подтверждений этой информации нет.