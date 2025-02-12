Дело не в Залужном: стало известно, зачем Трампу на самом деле выборы в Украине

Если администрация президента США Дональда Трампа затеяла историю с выборами в Украине для того, чтобы поставить в Киеве нужного и удобного человека, то Белый дом рискует: этого может не случиться. Однако задачу ослабления украинской власти в целом, что Трампу также выгодно, выборы вполне могут решить. Об этом размышлял политолог Олег Саакян в интервью Radio NV, передает портал "Комментарии".

Белый дом хочет ослабить украинскую власть и сделать сговорчивее, а будет ли во главе страны при этом Зеленский или Залужный - неважно. Фото: Офис президента

Саакян с некоторым скепсисом относится к популярной идее, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный якобы "интереснее" для Вашингтона, чем президент Владимир Зеленский. И тогда, если действующий глава государства проиграет Залужному выборы, тогда Трамп получит более удобную фигуру.

"Я думаю, что (такое предположение) релевантно только в части. В какой? Таким образом можно ослабить украинскую власть, попытаться это сделать, и повысить уровень ее сговорчивости. Потому что не факт, что не переизберется нынешняя власть, или не придет какая-то новая власть, которая будет менее сговорчивой, чем Зеленский. Риски этого для администрации Трампа достаточно значительны", — пояснил политолог.

При этом он считает очевидным, что именно провоцирование избирательного процесса в Украине является элементом давления и ослабления нынешней власти в переговорных позициях в отношении Штатов. В том числе потому, что кампания превратится в репутационную войну "всех против всех" с главным вопросом — "кто виноват в 24 февраля 2022 года".

"Поэтому я бы сказал, что здесь не цель — провести выборы и привести кого-то более сговорчивого. Потому что не факт, что удастся. А цель — с помощью этого процесса ослабить действующую власть, де-факто угрожая возможностью таких выборов как элемента давления со стороны администрации Трампа", — говорит Саакян.

Идея ослабить украинскую власть с точки зрения realpolitik для Трампа актуальна потому, что его намерения быстро закрыть "украинский вопрос" входят в противоречие с интересами самой Украины, которые она, вероятно, захочет отстаивать. Более слабую власть Белый дом, вероятно, рассчитывает продавить.

"Для Трампа вопрос Украины — это слабость. Ему нужно заморозить российско-украинскую войну, потому что любая проблема и поражение Украины будет автоматически его поражением, это будет для него персональный Афганистан. Ему необходимо этот позор купировать в самом начале, то есть минимизировать", — полагает Саакян.

При этом американский лидер не готов помогать Украине побеждать, считает политолог — ему это ни к чему. Соответственно Трампу надо выйти на сценарий заморозки войны, но реальной заморозки. И здесь интересы сторон расходятся.

"Этот сценарий Украину не особо устраивает, потому что Украина хочет реального завершения войны. Если это нестабильная заморозка, то не гарантирована безопасность Украины и возможности возвращения территории другими путями в обозримой перспективе. Тогда для Украины это не конец ужаса, а наоборот — ужас без конца. И украинцы, и Украина такого не хотят", — отметил Саакян.

Как писали "Комментарии", Залужный считается главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах, если пойдет в политику. По опросам, он разгромно побеждает действующего президента во втором туре.

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