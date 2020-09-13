"Я сама познакомила дедушку с Андрюшей": внучка Витольда Фокина рассказала, как Ермак назначил его в ТКГ

Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария рассказала, что именно она стала ключевым звеном, которое способствовало его назначению в Трехстороннюю контактную группу в Минске. В этом она призналась в гламурной хронике "Светской жизни" на канале "1+1".

Мария отметила, что давно дружит с главой Офиса президента Андреем Ермаком, у них очень доверительные и теплые отношения. Поэтому второе лицо государства она в частных беседах называет не иначе, как "Андрюшей".

"Я сама познакомила дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. Это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим... Он и не знал, что Андрей Ермак - мой хороший друг детства. И Андрюше как раз тоже была нужна помощь - помочь в ситуации", - отметила светская львица в беседе с ведущей.

Мария обозначила, что очень рада, что Ермак и ее дедушка Витольд Фокин "нашли общий язык, как они могут закончить эту войну". Также она отметила, что дружит с "Андрюшей" с детства, а именно со своих 18-ти лет.

Непомерная болтливость с непринужденным видом о делах геополитической важности модной девицы мигом "всколыхнули" соцсети, вызвав гнев, негодование и насмешки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Витольд Фокин стал скандальной личностью в связи с возвращением в политику, рядом высказываний по Донбассу, которые рассматриваются как "вредящие национальным интересам", и даже попал в базу "Миротворца" по тем же причинам.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!