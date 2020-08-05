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Главная Новости Политика внешняя политика "Я не мальчик заниматься, кто чем скажет": Фокин указал свою роль в ТКГ
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"Я не мальчик заниматься, кто чем скажет": Фокин указал свою роль в ТКГ

Новый член ТКГ Витольд Фокин отметил, что официально его обязанности еще не обозначены

5 августа 2020, 16:58 comments611
Автор:

Екатерина Белоброва
"Я не мальчик заниматься, кто чем скажет": Фокин указал свою роль в ТКГ

Новый член украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске Витольд Фокин, известный своим премьерством в первые годы независимости Республики Украина, заявил, что его полномочия в данной должности не прописаны официально. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, Фокин отметил, что на данном этапе он видит свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе скорей любительской, чем профессиональной, но ожидает четко прописанных обязанностей.

"Потому что то, что на языке у других людей, координатор, разговоов и т.д. - это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься тем, кто чем скажет... Я буду ждать встречи перед тем, как начну работать официально. А если откровенно, то я уже, конечно, веду разговоры с теми людьми, на которых можно опереться, которых я уважаю", - указал политик.

Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ТКГ Леонид Кравчук рассказал о ключевой роли экс-премьер-министра Украины в новом качестве.

"Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неподконтрольной территории, и теми людьми, что вынуждены были оставить (оккупированный Донбасс - ред) - наладить между ними коммуникацию. А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать в соответствии с этим пониманием", - ответил Кравчук на вопрос о функциях первого главы правительства в ТКГ.


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