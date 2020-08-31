Витольд Фокин угодил в базу "Миротворца"

Участник переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в составе Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин внесен в базу "Миротворца", поскольку имеет нетрадиционную точку зрения на вооруженную агрессию России. Соответствующее решение опубликовал сам "Миротворец".

Согласно данной информации, Фокин назван провокатором, который пытается формализовать присутствие военных формирований и сепаратистов на территории Украины, а также рассматривает перспективы для особого статуса Донбасса.

Как доказательство "вины" политика, были использованы отрывки видеороликов с его интервью.

"Витольд Фокин отрицает факт российской агрессии, манипулирует общественно значимой информацией, участвует в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донбасса", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первый президент Украины Леонид Кравчук доверил экс-премьеру-министру Витольду Фокину налаживание диалога между жителями оккупированного Донбасса и подконтрольной части Украины.

"Общение и коммуникация с людьми, которые живут на неподконтрольной территории, и теми людьми, что вынуждены были оставить (оккупированный Донбасс - ред) - наладить между ними коммуникацию. А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать в соответствии с этим пониманием", - ответил Кравчук на вопрос о функциях первого главы правительства в ТКГ.







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