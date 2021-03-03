Влияние «дела вагнеровцев» на власть: стоит ли беспокоиться президенту

Представители ГБР официально признали, что спецоперация по захвату "вагнеровцев" провалилась. О таком заявлении главы представительства Алексея Сухачева, также вызове главы Офиса президента Андрея Ермака на допрос сообщил главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. "Комментарии" решили пообщаться с экспертами, дабы выяснить потенциальный риск таких действий для украинской власти. Специалисты попробовали разложить по полочкам, как могут дальше развиваться события и не ждет ли нас вагнерГейт.

По "делу вагнеровцев" допрашивают высокопоставленных чиновников. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Туманные перспективы

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала сомневается, что очередная волна скандала с "вагнеровцами" серьезно ударит по Офису президента.

"Если и была утечка, которая якобы помогла в августе прошлого года "вагнеровцам" избежать ловушки украинских спецслужб, то ни Ермак, ни Зеленский не заинтересованы в объективном расследовании. Ведь они будут нести ответственность за происшедшее. Впрочем, пока никаких доказательств нет. И, как по мне, перспективы этого дела — туманны. Но оппоненты действующей власти будут его снова и снова вбрасывать в информационное пространство с целью давления на Зеленского и его Офис. Ради своих целей, возможно, как способ шантажа", — размышляет Виталий Бала.

Такого рода ситуация, по его мнению, выгодна всем оппонентам действующей власти. А их у нее хватает.

"Безусловно, было бы интересно узнать, имела ли место утечка. Но вряд ли мы узнаем реальную картину до перезагрузки власти или ее части", — прогнозирует директор АМС.

В ОПУ пытаются замять дело

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев отмечает, что и журналист Юрий Бутусов, и бывший начальник военной разведки Василий Бурба были на допросах по делу касательно срыва операции с "вагнеровцами". И всё, что они рассказывали, задокументировано и является частью дела. И этого уже не вычеркнуть.

"Офис президента пытается это дело замять-забыть. Или как-то медийно подсветить, но в выгодном для себя ракурсе. Но тут речь должна идти об уголовной ответственности. И о вопросе нацбезопасности. Нужно найти "крота", который сливал (и возможно продолжает) информацию из Офиса президента, — уверен Семен Кабакаев. — Как бы руководство ОП не пыталось этому помешать".

По словам эксперта, сейчас ГБР, СБУ, Генпрокуратуры, суды аффилированы с президентом. И докопаться до истины будет сложно.

"Зеленский и Ермак сделают всё, чтоб нивелировать это дело, дискредитировать Бутусова, Бурбу, всех, кто будет поднимать резонанс. Но я считаю, что главная цель украинского общества, политиков (независимо от партий), активистов — держать дело по срыву операции с задержанием "вагнеровцев" на контроле, а ОП — в тонусе. Чтобы там не думали, что смогут свести расследование на "нет". В стране, где вся власть принадлежит президенту, трудно прогнозировать реальный результат расследования, — признаёт Семен Кабакаев. — Но это на значит, что мы не должны добиваться справедливости".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что члены команды Зеленского обвинили в возможном срыве "вагнеровской" операции экс-президента Петра Порошенко.

Также на портале можно узнать, как свою связь с этим вопросом объясняет сам Порошенко.

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