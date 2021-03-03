Влияние «дела вагнеровцев» на власть: стоит ли беспокоиться президенту

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Вечканова Елена
Представители ГБР официально признали, что спецоперация по захвату "вагнеровцев" провалилась. О таком заявлении главы представительства Алексея Сухачева, также вызове главы Офиса президента Андрея Ермака на допрос сообщил главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. "Комментарии" решили пообщаться с экспертами, дабы выяснить потенциальный риск таких действий для украинской власти. Специалисты попробовали разложить по полочкам, как могут дальше развиваться события и не ждет ли нас вагнерГейт.
По "делу вагнеровцев" допрашивают высокопоставленных чиновников. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Директор Агентства моделирования ситуаций
(АМС) Виталий Бала сомневается, что очередная волна скандала с "вагнеровцами"
серьезно ударит по Офису президента.
"Если и была утечка, которая якобы помогла в
августе прошлого года "вагнеровцам" избежать ловушки украинских
спецслужб, то ни Ермак, ни Зеленский не заинтересованы в объективном
расследовании. Ведь они будут нести ответственность за происшедшее. Впрочем,
пока никаких доказательств нет. И, как по мне, перспективы этого дела — туманны. Но оппоненты действующей власти будут его снова и снова вбрасывать в
информационное пространство с целью давления на Зеленского и его Офис. Ради
своих целей, возможно, как способ шантажа", — размышляет Виталий Бала.
Такого рода ситуация, по его мнению, выгодна
всем оппонентам действующей власти. А их у нее хватает.
"Безусловно, было бы интересно узнать, имела ли место утечка. Но вряд ли мы узнаем реальную картину до перезагрузки власти или ее части", — прогнозирует директор АМС.
Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев
отмечает, что и журналист Юрий Бутусов, и бывший начальник военной разведки
Василий Бурба были на допросах по делу касательно срыва операции с
"вагнеровцами". И всё, что они рассказывали, задокументировано и является
частью дела. И этого уже не вычеркнуть.
"Офис президента пытается это дело замять-забыть. Или как-то медийно подсветить, но в выгодном для себя ракурсе. Но тут речь должна идти об уголовной ответственности. И о вопросе нацбезопасности. Нужно найти "крота", который сливал (и возможно продолжает) информацию из Офиса президента, — уверен Семен Кабакаев. — Как бы руководство ОП не пыталось этому помешать".
По словам эксперта, сейчас ГБР, СБУ,
Генпрокуратуры, суды аффилированы с президентом. И докопаться до истины будет
сложно.
"Зеленский и Ермак сделают всё, чтоб нивелировать это дело, дискредитировать Бутусова, Бурбу, всех, кто будет поднимать резонанс. Но я считаю, что главная цель украинского общества, политиков (независимо от партий), активистов — держать дело по срыву операции с задержанием "вагнеровцев" на контроле, а ОП — в тонусе. Чтобы там не думали, что смогут свести расследование на "нет". В стране, где вся власть принадлежит президенту, трудно прогнозировать реальный результат расследования, — признаёт Семен Кабакаев. — Но это на значит, что мы не должны добиваться справедливости".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что члены команды Зеленского обвинили в возможном срыве "вагнеровской" операции экс-президента Петра Порошенко.
Также на портале можно узнать, как свою связь с этим вопросом объясняет сам Порошенко.
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