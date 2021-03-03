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Влияние «дела вагнеровцев» на власть: стоит ли беспокоиться президенту

Тема «вагнеровцев» определенно держит команду президента в тонусе

сегодня, 16:46
Автор:

Вечканова Елена

Представители ГБР официально признали, что спецоперация по захвату "вагнеровцев" провалилась. О таком заявлении главы представительства Алексея Сухачева, также вызове главы Офиса президента Андрея Ермака на допрос сообщил главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. "Комментарии" решили пообщаться с экспертами, дабы выяснить потенциальный риск таких действий для украинской власти. Специалисты попробовали разложить по полочкам, как могут дальше развиваться события и не ждет ли нас вагнерГейт.

Влияние «дела вагнеровцев» на власть: стоит ли беспокоиться президенту

По "делу вагнеровцев" допрашивают высокопоставленных чиновников. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Туманные перспективы

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала сомневается, что очередная волна скандала с "вагнеровцами" серьезно ударит по Офису президента.

"Если и была утечка, которая якобы помогла в августе прошлого года "вагнеровцам" избежать ловушки украинских спецслужб, то ни Ермак, ни Зеленский не заинтересованы в объективном расследовании. Ведь они будут нести ответственность за происшедшее. Впрочем, пока никаких доказательств нет. И, как по мне, перспективы этого дела — туманны. Но оппоненты действующей власти будут его снова и снова вбрасывать в информационное пространство с целью давления на Зеленского и его Офис. Ради своих целей, возможно, как способ шантажа", — размышляет Виталий Бала.

Такого рода ситуация, по его мнению, выгодна всем оппонентам действующей власти. А их у нее хватает.

"Безусловно, было бы интересно узнать, имела ли место утечка. Но вряд ли мы узнаем реальную картину до перезагрузки власти или ее части", — прогнозирует директор АМС.

В ОПУ пытаются замять дело

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев отмечает, что и журналист Юрий Бутусов, и бывший начальник военной разведки Василий Бурба были на допросах по делу касательно срыва операции с "вагнеровцами". И всё, что они рассказывали, задокументировано и является частью дела. И этого уже не вычеркнуть.

"Офис президента пытается это дело замять-забыть. Или как-то медийно подсветить, но в выгодном для себя ракурсе. Но тут речь должна идти об уголовной ответственности. И о вопросе нацбезопасности. Нужно найти "крота", который сливал (и возможно продолжает) информацию из Офиса президента, — уверен Семен Кабакаев.  Как бы руководство ОП не пыталось этому помешать".

По словам эксперта, сейчас ГБР, СБУ, Генпрокуратуры, суды аффилированы с президентом. И докопаться до истины будет сложно.

"Зеленский и Ермак сделают всё, чтоб нивелировать это дело, дискредитировать Бутусова, Бурбу, всех, кто будет поднимать резонанс. Но я считаю, что главная цель украинского общества, политиков (независимо от партий), активистов  держать дело по срыву операции с задержанием "вагнеровцев" на контроле, а ОП  в тонусе. Чтобы там не думали, что смогут свести расследование на "нет". В стране, где вся власть принадлежит президенту, трудно прогнозировать реальный результат расследования,  признаёт Семен Кабакаев.  Но это на значит, что  мы не должны добиваться справедливости".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что члены команды Зеленского обвинили в возможном срыве "вагнеровской" операции экс-президента Петра Порошенко.

Также на портале можно узнать, как свою связь с этим вопросом объясняет сам Порошенко.


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