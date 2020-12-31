«Сорвана конкретными лицами»: известный политик заявил о своей причастности к спецоперации "вагнеровцев"

Глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что планирование и утверждение плана по задержанию наемников ППК "Вагнера" украинскими спецслужбами происходило при его президентстве. Такое заявление политик сделал в эфире 5 канала.

По итогу вагнеровцы вернулись в РФ. Фото из открытых источников

"Еще в конце 2018 я, как Верховный Главнокомандующий ВСУ, санкционировал проведение спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", — сказал Порошенко.

Также он подчеркнул, что сделает все для того, дабы причастные к срыву спецоперации были привлечены к ответственности. По мнению политика, такие действия можно квалифицировать как государственную измену.

Дело "вагнеровцев" активно обсуждали летом, когда стало известно о задержании 33 силовиков из России на территории Беларуси. Впоследствии из инсайдерской информации в СМИ стало известно, что представители ППК "Вагнера", арестованные белорусами, могли быть причастны к расстрелу украинцев во время Революции Достоинства, а также военным действиям на Донбассе. Еще позже оказалось, что таким образом было сорвано долгосрочную операцию украинских спецслужб по задержанию боевиков на территории Украины.

"Десятки украинских героев имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета МН-17, и тех, кто причастен к сбиванию Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту. [...] Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя, во время оккупации, но и тех, кто был вовлечен в раздачу преступных приказов", — заявил в эфире программы" Большая политика "Петр Порошенко.





Также представитель оппозиции в очередной раз поддержал призыв к созданию специальной временной следственной комиссии для изучения этой ситуации. По мнению Порошенко, расследование обязательно состоится, вопрос лишь в сроках.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Андрей Ермак отказался проходить полиграф по делу "вагнеровцев".

Также на портале можно узнать про новый фильм-разоблачение о задержанных боевиках и его последствиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!