«Сорвана конкретными лицами»: известный политик заявил о своей причастности к спецоперации "вагнеровцев"

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Вечканова Елена
Глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что планирование и утверждение плана по задержанию наемников ППК "Вагнера" украинскими спецслужбами происходило при его президентстве. Такое заявление политик сделал в эфире 5 канала.
По итогу вагнеровцы вернулись в РФ. Фото из открытых источников
Также он подчеркнул, что сделает все для того, дабы причастные к срыву спецоперации были привлечены к ответственности. По мнению политика, такие действия можно квалифицировать как государственную измену.
Дело "вагнеровцев" активно обсуждали летом, когда стало известно о задержании 33 силовиков из России на территории Беларуси. Впоследствии из инсайдерской информации в СМИ стало известно, что представители ППК "Вагнера", арестованные белорусами, могли быть причастны к расстрелу украинцев во время Революции Достоинства, а также военным действиям на Донбассе. Еще позже оказалось, что таким образом было сорвано долгосрочную операцию украинских спецслужб по задержанию боевиков на территории Украины.
Также представитель оппозиции в очередной раз поддержал призыв к созданию специальной временной следственной комиссии для изучения этой ситуации. По мнению Порошенко, расследование обязательно состоится, вопрос лишь в сроках.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Андрей Ермак отказался проходить полиграф по делу "вагнеровцев".
Также на портале можно узнать про новый фильм-разоблачение о задержанных боевиках и его последствиях.
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