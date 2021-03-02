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У Зеленского заявили, что Порошенко мог сорвать операцию по боевикам ЧВК "Вагнера"

Порошенко может быть причастен к срыву операции

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что пятый президент Петр Порошенко может быть причастен к срыву возможной операции по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер". Об этом он сообщил в интервью на канале "Politeka".

У Зеленского заявили, что Порошенко мог сорвать операцию по боевикам ЧВК "Вагнера"

Фото: Google

По его словам, Порошенко может быть причастен к срыву возможной операции украинских спецслужб по задержанию боевиков частной военной кампании "Вагнер". Он отметил, что в Раде необходимо создать временную следственную комиссию, на чем настаивает сам Порошенко.

Советник главы ОП заявил, что в случае создания ВСК, самого Порошенко и бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу может ждать множество неприятных сюрпризов.

Арестович сказал, что комиссия определит, кто реально виновен в срыве операции, а по его мнению, настоящими виновниками всегда являются те, кто кричит громче всех. 

Он сказал, что возможно операцию сорвало именно окружение Петра Порошенко, так как, по словам пятого президента, её начали еще в 2018 году. Советник Андрея Ермака подчеркнул, что Порошенко или его люди могли слить операцию, которая была под контролем спецслужб России.

В конце Арестович высказал сомнение в том, что сама операция по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" вообще была.

Справка: Алексей Арестович назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, станет ли Арсен Аваков новым премьер-министром Украины.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=YfYfrKyrAH4&feature=emb_logo
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