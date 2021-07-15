В Верховной Раде расследуют «дело вагнеровцев»: при чем здесь Порошенко

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Вечканова Елена
Спецоперация
украинских правоохранителей насчет поимки представителей частной военной
компании Вагнера снова выходит в перечень самых обсуждаемых вопросов. Все
потому, что действия временной следственной комиссии ВР и оппозиционных
политиков по этой теме слегка не совпадают. Об этом свидетельствует позиция "слуги
народа" Марьяны Безуглой, которую она озвучила на собственной Facebook-странице.
Заседание ВСК ВР по "вагнеровцам" состоится 16 июля. Коллаж: 5 канал
Безуглая является
руководительницей ВСК. Она занимается вероятными нарушениями закона представителями власти, которые могли привести к угрозам нацбезопасности Украины. По ее словам,
"дело вагнеровцев" уже находится на рассмотрении членов комиссии, а первое
заседание на эту тему запланировано на пятницу, 16 июля.
Среди запланированного
распорядка имеется не только обсуждение полученной от Госразведки, Службы
безопасности и Офиса Генпрокурора Украины информации. Одним из первых пунктов
заседания значится заслушивание в закрытом режиме позиции пятого президента
Петра Порошенко.
С политиком хотят обсудить некоторые факты, попавшие в СМИ, которые якобы подтверждают причастность некоторых чиновников к вероятному срыву спецоперации по поимке боевиков ЧВК Вагнера.
Как известно, Порошенко сообщал, что планирование и утверждение плана по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" украинскими спецслужбами происходило при его президентстве. Также он обещал, что приложит все усилия, дабы люди, причастные к срыву спецоперации, были наказаны.
Марьяна Безуглая
возмущена тем, что оппозиционные политики сообщают неправду, утверждая, что ВСК
не работает в этом направлении. В подтверждение своих слов она прикрепила к публикации
скрин с официального сайта партии "Европейская солидарность". В представленном
на ресурсе материале речь идет о том, что "ЕС" совместно с "Голосом" и "Батькивщиной"
зарегистрировали прошение о внесении вопроса "вагнеровцев" на рассмотрение ВСК.
К слову, начало
заседания запланировано на 14:00. Заслушивать Порошенко в случае его
присутствия на заседании планируют в течение получаса.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какую ошибку, по мнению эксперта, Владимир Зеленский допустил в деле "вагнеровцев". Подробнее — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, почему представители власти считают, что к срыву операции может быть причастен Порошенко.
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