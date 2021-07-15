В Верховной Раде расследуют «дело вагнеровцев»: при чем здесь Порошенко

Спецоперация украинских правоохранителей насчет поимки представителей частной военной компании Вагнера снова выходит в перечень самых обсуждаемых вопросов. Все потому, что действия временной следственной комиссии ВР и оппозиционных политиков по этой теме слегка не совпадают. Об этом свидетельствует позиция "слуги народа" Марьяны Безуглой, которую она озвучила на собственной Facebook-странице.



Заседание ВСК ВР по "вагнеровцам" состоится 16 июля. Коллаж: 5 канал

Безуглая является руководительницей ВСК. Она занимается вероятными нарушениями закона представителями власти, которые могли привести к угрозам нацбезопасности Украины. По ее словам, "дело вагнеровцев" уже находится на рассмотрении членов комиссии, а первое заседание на эту тему запланировано на пятницу, 16 июля.

Среди запланированного распорядка имеется не только обсуждение полученной от Госразведки, Службы безопасности и Офиса Генпрокурора Украины информации. Одним из первых пунктов заседания значится заслушивание в закрытом режиме позиции пятого президента Петра Порошенко.

С политиком хотят обсудить некоторые факты, попавшие в СМИ, которые якобы подтверждают причастность некоторых чиновников к вероятному срыву спецоперации по поимке боевиков ЧВК Вагнера.

Как известно, Порошенко сообщал, что планирование и утверждение плана по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" украинскими спецслужбами происходило при его президентстве. Также он обещал, что приложит все усилия, дабы люди, причастные к срыву спецоперации, были наказаны.

Марьяна Безуглая возмущена тем, что оппозиционные политики сообщают неправду, утверждая, что ВСК не работает в этом направлении. В подтверждение своих слов она прикрепила к публикации скрин с официального сайта партии "Европейская солидарность". В представленном на ресурсе материале речь идет о том, что "ЕС" совместно с "Голосом" и "Батькивщиной" зарегистрировали прошение о внесении вопроса "вагнеровцев" на рассмотрение ВСК.

"Не умножайте реальности! Дело "вагнеровцев" уже официально рассматривается ВСК! — отметила Безуглая. — Петр Порошенко, просто придите завтра!"

К слову, начало заседания запланировано на 14:00. Заслушивать Порошенко в случае его присутствия на заседании планируют в течение получаса.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какую ошибку, по мнению эксперта, Владимир Зеленский допустил в деле "вагнеровцев". Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему представители власти считают, что к срыву операции может быть причастен Порошенко.

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