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Дело «вагнеровцев»: где Зеленский допустил ошибку — эксперт

По мнению эксперта, на Банковой после заявления президента о ЧВК Вагнера происходит настоящая паника

сегодня, 17:56
Автор:

Вечканова Елена

За последние несколько дней в перечень обсуждаемых вопросов плавно вернулась спецоперация по задержанию боевиков частной военной компании Вагнера. Все — благодаря недавнему общению президента Владимира Зеленского с журналистами "1+1", где политик подтвердил, что был в курсе происходящего и вел тематические беседы с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко.

Дело «вагнеровцев»: где Зеленский допустил ошибку — эксперт

Эксперт оценил высказывание Зеленского о спецоперации "вагнеровцев". Фото: BBC

Специально для портала "Комментарии" политический обозреватель Павел Нусс рассмотрел эти президентские "признания" более пристально. И, по его мнению, сейчас множество источников сигнализирует о том, что на Банковой происходит паника. В частности, это якобы касается самого президента, а также главы его Офиса Андрея Ермака.

"Они до сих пор не знают как реагировать на признание самого же Зеленского, что именно он позвонил Лукашенко и как объяснить его радость, что спецоперацию было сорвано, — говорит Павел Нусс. — По всей видимости, в этом интервью Зеленский должен был послать несколько иной месседж, действуя на опережение перед выходом спрогнозировано скандального документального фильма о срыве спецоперации по задержанию террористов ЧВК "Вагнер", но получилось — как всегда получается у Зеленского".

Эксперт слегка удивлен тем, что президентское интервью, скорее всего, не было отмодерировано специалистами. Это, по словам Павла Нусса, свидетельствует о спешке выхода этой программы на телеканале Коломойского.

"А в этом интервью Зеленский фактически признался в совершении государственной измене, в придачу обвинив спецслужбы наших западных союзников, подыграв российской пропаганде", — подчеркивает политический обозреватель.

Теперь, по мнению эксперта, от нынешней власти можно лишь ждать попыток снова "выехать" за счет прессинга оппозиции.

"Единственное, на что способны на Банковой — сфабриковать очередные "пленки" якобы "разговор" Президента Порошенко с самопровозглашенным Лукашенко, которыми Банковая попытается "скинуть" часть негатива на Петра Порошенко. Впрочем, такие разговоры не представляются возможными, ведь именно Порошенко и санкционировал эту спецоперацию", — подытоживает эксперт, добавляя, что внимательно следит за развитием событий.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто должен заниматься расследованием дела о спецоперации по поимке представителей ЧВК Вагнера.

Также на портале вы можете узнать о том, на когда в очередной раз был перенесен такой ожидаемый фильм от западных расследователей о "вагнеровцах".


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Источник: https://comments.ua/ua
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