Дело «вагнеровцев»: где Зеленский допустил ошибку — эксперт

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Вечканова Елена
За последние
несколько дней в перечень обсуждаемых вопросов плавно вернулась спецоперация по
задержанию боевиков частной военной компании Вагнера. Все — благодаря недавнему
общению президента Владимира Зеленского с журналистами "1+1", где политик
подтвердил, что был в курсе происходящего и вел тематические беседы с
самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко.
Эксперт оценил высказывание Зеленского о спецоперации "вагнеровцев". Фото: BBC
Специально для
портала "Комментарии" политический обозреватель Павел Нусс рассмотрел эти
президентские "признания" более пристально. И, по его мнению, сейчас множество
источников сигнализирует о том, что на Банковой происходит паника. В
частности, это якобы касается самого президента, а также главы его Офиса Андрея Ермака.
Эксперт слегка
удивлен тем, что президентское интервью, скорее всего, не было отмодерировано
специалистами. Это, по словам Павла Нусса, свидетельствует о спешке выхода этой
программы на телеканале Коломойского.
Теперь, по мнению
эксперта, от нынешней власти можно лишь ждать попыток снова "выехать" за счет
прессинга оппозиции.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, кто должен заниматься расследованием дела о спецоперации по поимке представителей ЧВК Вагнера.
Также на портале вы можете узнать о том, на когда в очередной раз был перенесен такой ожидаемый фильм от западных расследователей о "вагнеровцах".
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