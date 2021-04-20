В «Слуге народа» рассказали, что ждет Тищенко из-за вечеринки во время карантина

Масштабное празднование, организованное Николаем Тищенко для своей супруги, получило невероятный резонанс в обществе. Негативные мнения "сыпятся" на политика из-за нарушения карантина как от обычных украинцев, так и от коллег по Раде.

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко. Фото: УП

По словам руководителя "Слуги народа" Александра Корниенко, действия депутата будут обсуждаться партией уже в этот четверг, 22 апреля, пишет "Депо.юа".



Как объяснил Корниенко, мандат наверняка останется при Тищенко. Причин несколько: и неплохая работа политика по округу, и вероятные последующие перевыборы депутата. Корниенко говорит, что любые довыборы в Верховную Раду — это лишние траты из государственного бюджета.

При этом глава партии утверждает, что детально кейс Тищенко будет рассмотрен во время видеообщения членов партии через несколько дней. По мнению Корниенко, следует учесть все нюансы, разобраться с информацией от полицейских, а также проанализировать момент с рестораном.

В "Слуге народа" убеждены, что если заведение Fairmont действительно было местом проведения скандальной вечеринки, то его владельцы наравне с Николаем Тищенко будут отвечать за произошедшее. Александр Корниенко напомнил, что во время карантина, когда приходится действовать согласно ограничениям, все должны быть равны.

Информацию о готовящемся заседании "Слуги народа" подтвердили и в пресс-службе партии. Сообщается, что коллеги заслушают как позицию Тищенко, так и еще одного оскандалившегося нардепа.

Напомним, 20 апреля "слуга" Евгений Шевченко побывал с официальным визитом у самопровозглашенного главы Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Ранее "Комментарии" сообщали, что о вердикте партии для обоих "проштрафившихся" депутатов думают эксперты. Больше деталей вы можете узнать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!