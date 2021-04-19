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Нардеп от «Слуги народа» закатил вечеринку во время карантина: реакция полиции (ФОТО, ВИДЕО)

В Сети утверждают, что Николай Тищенко организовал день рождения для супруги

сегодня, 13:58
Автор:

Вечканова Елена

Ситуация с коронавирусом в Украине все еще остается критичной, и важным моментом остается соблюдение карантинных правил. Однако "слуга народа" Николай Тищенко явно пренебрегает ограничениями. Пользователи Сети дружно распространяют фото и видео с роскошного празднования дня рождения молодой супруги Тищенко в одном из столичных отелей.

Нардеп от «Слуги народа» закатил вечеринку во время карантина: реакция полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Николай Тищенко с женой Аллой. Фото из открытых источников

Как утверждают инсайдеры, вечеринка якобы прошла в стенах отеля Fairmont — гостей встречали в ресторане этого заведения. На мероприятии якобы были замечены многие именитые украинцы, однако никакие карантинные требования не соблюдались.

Нардеп от «Слуги народа» закатил вечеринку во время карантина: реакция полиции (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Как видно на фото и видео, Николай Тищенко и его жена Алла Барановская встречают гостей с распростертыми объятиями. Ни защитных масок или респираторов, ни банального соблюдения дистанции — участники празднования ведут себя так, будто коронавирусная пандемия давно закончилась.

Единственным исключением насчет ношения масок стал персонал заведения — официанты и, вероятно, охранники четы Тищенко.

Интересно, что представитель народного депутата утверждал, что вечеринка в честь г-жи Барановской была организована дома у Николая Тищенко. Однако журналисты некоторых украинских изданий утверждают, что машина нардепа была замечена возле здания Fairmont во время проведения предполагаемого торжества.

Стоит отметить, что в Telegram-канале "Шептун" появилась дополнительная информация об "антикарантинной" вечеринке. Админы канала, ссылаясь на неназванный источник, утверждают, что к организации праздника для Тищенко и его жены может быть причастен экс-депутат ВР, нынешний глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

В "Шептуне" утверждают, что супруга Скичко является управляющей в "прославившемся" Fairmont.

К слову, представители Нацполиции решили не делать различий между обычными гражданами и народными депутатами. Как сообщили столичные копы, в ресторане уже проводятся соответствующие проверки. Более того, полицейские даже внесли полученную информацию в Единый реестр досудебных расследований. В соответствии с Криминальным кодексом Украины, Тищенко могут предъявить нарушение санитарных правил и норм.

Как известно, Тищенко уже не впервые попадает в скандалы, связанные с игнорированием карантинных норм. Раньше претензии нардеп получал из-за работы принадлежавшего ему ресторана "Велюр".

Напомним, "Комментарии" сообщали, что в конце марта в Сети появилась информация о якобы ранении Николая Тищенко. Зачем глава фракции "Слуга народа" запустил этот фейк и чем закончилась ситуация, можете узнать в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть, за что Тищенко ранее посылала на известные три буквы его коллега по партии Ирина Верещук.


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Источник: https://t.me/ukraina_novosti/11259
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