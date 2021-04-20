«Слуга народа» собирается на заседания: что будет с Тищенко и Шевченко

В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" соберется на онлайн-заседание. На повестке дня, среди прочего, обсуждение ситуации с подпольной вечеринкой нардепа Николая Тищенко в разгар локдауна, а также визит парламентария Евгения Шевченко к президенту Беларуси Александру Лукашенко. "Комментарии" узнали у экспертов, что могут "слуги" решить касательно Тищенко и Шевченко.

Слуга народа. Фото из открытых источников

"В рядах "слуг" в Раду попало немало пророссийски настроенных элементов"

В ситуации с не первые раз "залетевшим" Тищенко и фрондирующим Шевченко, президент Зеленский, скорее всего, будет действовать в стиле генерала Франко, которому приписывают фразу "друзьям – всё, врагам – закон". Такого мнение придерживается эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Думаю, что Тищенко пожурят — для вида. Получит очередное "последнее китайское предупреждение". Но т.к. входит в близкий круг Зеленского, является кумом Ермака, показал себя в битве на 87-м округе (Ивано-Франковская область) за мандат для Вирастюка, вряд ли ему что-то будет. Пожурят и простят. Скажут внутри себя, что он "палит контору". И что больше так не надо… А для нас это будет очередным подтверждением "франкизма" Зеленского", — подчеркивает эксперт.

Комментируя ситуацию с Шевченко, он напомнил, что в рядах "слуг" в Раду попало немало пророссийски настроенных элементов. Те же Шевченко, Бужанский, Дубинский. Последний уже изгнан из фракции. Правда не столько по воле Зеленского, сколько под нажимом со стороны Запада.

"В последнее время поправели и Зеленский, и фракция, — считает Виктор Бобыренко. — Ранее, как мне кажется, меньшая часть нардепов из "Слуги народа" открыто были против договорняков с РФ и ее сателлитами. Теперь именно такая позиция — в тренде. А не в тренде – те, кто хочет делать реверансы перед диктатурами Лукашенко и Путина".

Эксперт предполагает, что от Шевченко отвернутся, что фракция будет от него дистанцироваться.

"Учитывая, что голоса "слугам" нужны, вряд ли будут его изгонять из фракции. Но это был бы сильный поступок, чтобы закрепить СН в правоцентристском сегменте электората, — уверен Виктор Бобыренко. — Может быть договорняк. Что исключат из фракции (ну, так надо, понимаешь?), но Шевченко будет подголосовывать за них. И получать какие-то "пирожки". Если же пожурят и оставят членом фракции – это будет болезненный удар по имиджу Зеленского как право-центриста, который только формируется. По имиджу такого себе националиста покруче Тягнибока. Если бы я был технологом Зеленского – я бы сказал: один голос ничего не значит, выбрасываем Шевченко из фракции. Посмотрим что победит: желание сберечь один голос в копилочке — или обозначить право-центристскую позицию".

"Второй а-ля велюровый скандал вряд ли сойдет Тищенко с рук"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что второй а-ля велюровый скандал вряд ли сойдет Тищенко с рук. И партия будет вынуждена делать организационные выводы.

"Стоит ожидать или исключения Тищенко из руководящих структур партии. Или даже, возможно, исключение из фракции. Потому что ситуация бьет в целом по имиджу, по репутации власти. И без оргвыводов ее оставлять нельзя", — считает Руслан Бортник.

Ситуация с Шевченко, по его мнению, сложнее. Потому что не до конца понятно, насколько самостоятелен он был в инициативе по встрече с президентом Беларуси.

"Фактически на этой встрече Лукашенко нагрузил Шевченко сигналом, который тот повез в Украину. Что белорусское руководство готово перезагрузить украино-белорусские отношения, серьезно испортившиеся после прошлогодних выборов в Беларуси. Что в Минске готовы вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству по разным направлениям. Этот сигнал, безусловно, будет услышан в Украине. Возможно даже наступление определенной разрядки, что сыграет в плюс самому Шевченко", — отмечает директор УИП.

Если же инициатива была ни с кем не согласована, то, по мнению Руслана Бортника, эту попытку Шевченко вести какую-то самостоятельную игру могут осудить — вплоть до исключения из фракции или даже возбуждения уголовного дел со стороны спецслужб.

"Дальнейшее развитие событий как раз покажет, насколько Шевченко был самостоятелен или не самостоятелен в данном процессе", — резюмирует эксперт.

Как сообщалось, нардеп от "Слуги народа" закатил вечеринку во время карантина. Появилась реакция полиции.

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