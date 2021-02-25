В СБУ рассказали, как эксперт с каналов Медведчука получал указания из России

В Службе безопасности Украины рассказали о том, как эксперт с телеканалов Медведчука Юрий Дудкин, которого задержали за государственную измену сотрудничал с Россией и получал указания от кураторов с Первого канала. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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24 февраля к Дудкину пришли с обыском сотрудники СБУ, которые сообщили, что он подозревается в государственной измене. Сотрудники службы задержали Дудкина, мотивируя это тем, что он был участником подрывной деятельности против Украины в интересах российских спецслужб.

В СБУ сообщили, что Дудкин создал медийную сеть по заданию кураторов из России, в которую входили группы в социальных сетях, каналы на YouTube и блогеры, финансируемые с территории РФ.

Сообщается, что на этих ресурсах он публиковал контент от людей с российского Первого канала. Также в СБУ заявили, что выступления Дудкина на пуле телеканалов Виктора Медведчука, которые попали под санкции СНБО, разжигали межнациональную рознь.

Также в СБУ сообщили, что были проведены экспертизы, подтверждающие факты деятельности Дудкина, которые вредят национальной безопасности.

Служба безопасности опубликовала аудиозапись, на которой Дудкин договаривается о работе за деньги с сотрудницей российского Первого канала.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5NjNoT3rbQ0&feature=emb_logo

Справка: 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активов, среди которых были каналы 112, NewsOne и Zik. Дудкин был постоянным гостем этих каналов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто подтолкнул Зеленского на войну против Медведчука.

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