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Главная Новости Политика Скандалы В СБУ рассказали, как эксперт с каналов Медведчука получал указания из России
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В СБУ рассказали, как эксперт с каналов Медведчука получал указания из России

Дудкин получал инструкции от кураторов российского Первого канала

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Службе безопасности Украины рассказали о том, как эксперт с телеканалов Медведчука Юрий Дудкин, которого задержали за государственную измену сотрудничал с Россией и получал указания от кураторов с Первого канала. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В СБУ рассказали, как эксперт с каналов Медведчука получал указания из России

Фото: скриншот

24 февраля к Дудкину пришли с обыском сотрудники СБУ, которые сообщили, что он подозревается в государственной измене. Сотрудники службы задержали Дудкина, мотивируя это тем, что он был участником подрывной деятельности против Украины в интересах российских спецслужб.

В СБУ сообщили, что Дудкин создал медийную сеть по заданию кураторов из России, в которую входили группы в социальных сетях, каналы на YouTube и блогеры,  финансируемые с территории РФ.

Сообщается, что на этих ресурсах он публиковал контент от людей с российского Первого канала. Также в СБУ заявили, что выступления Дудкина на пуле телеканалов Виктора Медведчука, которые попали под санкции СНБО, разжигали межнациональную рознь. 

Также в СБУ сообщили, что были проведены экспертизы,  подтверждающие факты деятельности Дудкина, которые вредят национальной безопасности.

Служба безопасности опубликовала аудиозапись, на которой Дудкин договаривается о работе за деньги с сотрудницей российского Первого канала.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5NjNoT3rbQ0&feature=emb_logo

Справка: 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активов, среди которых были каналы 112, NewsOne и Zik. Дудкин был постоянным гостем этих каналов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто подтолкнул Зеленского на войну против Медведчука.

Читайте также о контактах между Зеленским и Байденом. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5NjNoT3rbQ0&feature=emb_logo
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Обусуждения

Тарас

сегодня, 12:45

На каналах 112, NewsOne и Zik принимали участие много разных депутатов и от власти тоже. Следуя логике, они все изменники ??????

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