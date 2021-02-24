В МИД рассказали о контактах между Байденом и Зеленским

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Гриниченко Дима
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о контактах между новым президентом США Джо Байденом и главой украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом глава МИД рассказал во время брифинга.
Фото: White House
По словам министра, на данный момент проходит подготовка первого телефонного разговора между президентами, а также подчеркнул, что Украина активно развивает контакт с новой администрацией Белого дома.
Кулеба сообщил о налаживании взаимодействия с американцами, а также сказал, что одним из главных вопросов, над которым работают украинские дипломаты, является организация первого разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.
Джо Байден уже успел провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, когда обсуждал с ним продление договора о сокращении стратегических вооружений.
Тогда Байден заявил о том, что поддерживает суверенитет Украины и осуждает российскую агрессию на Донбассе. Также лидеры США и России обсуждали вмешательство в американские выборы и отравление оппозиционера Алексея Навального.
Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков.
Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв пост в возрасте 78 лет. На момент окончания президентского срока в 2024 году ему будет 82 года.
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