Стало известно, кто подтолкнул Зеленского на войну против Медведчука

Стало известно, почему Президент Украины Владимир Зеленский решился на закрытие пророссийских телеканалов 112, NewsOne и Zik, а также введение санкций против нардепа Виктора Медведчука за финансирование терроризма. Об этом рассказала представитель Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности.

Фото: kremlin

По её словам, санкции стали результатом давления со стороны новой администрации в США. Она отметила, что Джо Байден и его команда с момента прихода к власти дали четко понять, что между Украиной и США будет новый формат взаимодействия, а также более жесткая риторика в отношении России.

Депутат сказала, что у прошлой администрации Дональда Трампа не было достаточной политической воли для того, чтобы сформировать альянс для противостояния Кремлю.

Она назвала закрытие каналов результатом давления со стороны США, а также позитивно высказалась о данном решении, сказав, что оно назревало давно.

Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что Украине необходимо оказывать большую помощь со стороны Запада для противостояния агрессии со стороны России.

Депутат заявила, что Украина должна иметь в наличии больше жестких силовых средств, она упомянула о возможном вступлении нашей страны в НАТО.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, который владеет телеканалами 112, NewsOne и Zik.

19 февраля СНБО наложил санкции на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко за финансирование терроризма.

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