В СБУ рассказали, что будут делать с Рабиновичем после скандала с картой Украины

В Службе безопасности Украины рассказали о том, что будут делать после скандала с нардепом от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Вадимом Рабиновичем, который опубликовал карту Украины без Крыма и с "ЛДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на запрос издания "Укринформ".

Фото: скриншот

Сообщается, что Служба безопасности Украины изучает и анализирует данный вопрос, а результаты работы будут обнародованы дополнительно.

Рабинович опубликовал картинку, где была изображена карта Украины без Крыма и с непризнанными "ЛДНР". Также стоит отметить, что данная иллюстрация является сопровождением российской информационной пропаганды против Украины, где рассказывается о "притеснении русскоязычных".

После скандала Рабинович может быть подвергнут уголовному преследованию за отрицание территориальной целостности Украины и признание российской оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватил здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры.

16 марта был проведен незаконный "референдум". Через несколько дней президент России Владимир Путин, вопреки всем нормам международного права, подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинская армия готовится к силовому сценарию освобождения Донбасса.

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