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Украинская армия готовится к силовом варианту освобождения Донбасса

ВСУ готовятся к боям в городских условиях

сегодня, 15:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине готовятся к возможному варианту силового освобождения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Речь идет об учениях для отработки боевых действий в городских условиях. Об этом сообщил глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут в комментарии изданию "РБК-Украина".

Украинская армия готовится к силовом варианту освобождения Донбасса

Фото: Google

Сообщается, что ВСУ создает учебные полигоны для того, чтобы отрабатывать боевые действия в условиях городской агломерации, в частности на Яворовской и Ровненском полигонах, а также Широком лине.

Эксперт отметил, что оккупированные районы Донбасса являются большими городскими агломерациями, поэтому вооруженные силы Украины готовятся к силовому сценарию освобождения ОРДЛО от российской оккупации.

Он отметил, что военные должны уметь действовать в подобных условиях, если будет отдан приказ о силовом возвращении оккупированного Донбасса. 

Эксперт добавил, что подобный сценарий является лишь одним из предполагаемых вариантов, поэтому пока нет оснований для того, чтобы считать, что власти Украины рассматривают его на серьезном уровне. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года, которая произошла после незаконного "референдума" 16 марта. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Украина сможет вернуть оккупированный Донбасс под контроль.

Читайте также об очередном скандале с участием нардепа Вадима Рабиновича. 



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/silovoy-stsenariy-zachem-vsu-gotovyat-nastupleniyu-1614582147.html
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