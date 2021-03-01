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Стало известно, кто может стать главой ОП вместо Андрея Ермака

Кандидатура не понравится любителям "русского мира"

сегодня, 16:30 comments1067
Автор:

Гриниченко Дима

Появилась информация о том, что в Офисе Президента Украины может произойти серьезная кадровая перестановка. Речь идет о замене действующего главы ОП Андрея Ермака на начальника Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. Об этом на своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Борислав Береза.

Стало известно, кто может стать главой ОП вместо Андрея Ермака

Фото: ОП

По его словам, источники в Офисе Президента сообщили о том, что готовится кадровая перестановка и вместо Андрея Ермака руководителем ОП будет назначен действующий глава СВР Валерий Кондратюк.

Береза отметил, что данная новость будет очень плохой для "любителей русского мира" в Украине. Он сказал, что в ближайшее время станет понятно, насколько эта информация соответствует действительности. 

Валерий Кондратюк возглавляет Службу внешней разведки Украины с 5 июня 2020 года. Также он был начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и работал начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Андрей Ермак работает главой Офиса Президента Украины с февраля 2020 года. Он заменил на этой должности юриста и адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана. 

До назначения главой ОП Ермак был помощником президента по международным вопросам и занимался переговорами с Россией, в частности принимал участие в освобождении узников Кремля осенью 2019 года, когда был освобожден режиссер Олег Сенцов. 

До прихода в политику Андрей Ермак был бизнесменом, юристом и кинопродюсером, который сотрудничал с Владимиром Зеленским, когда тот еще был комедийным актером.

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Источник: https://t.me/BerezaJuice/5918
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