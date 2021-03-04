Арестович объяснил, почему Россия затягивает процесс обмена пленными в ОРДЛО

Деловые переговоры в ТКГ насчет обмена пленными заходят в тупик из-за позиции России. Такой точкой зрения поделился представитель украинской делегации Алексей Арестович, комментируя ситуацию для информагентства УНН.

Россия намеренно затягивает процесс обмена пленными. Фото из открытых источников

По мнению чиновника, Россия намеренно затягивает процесс обмена, пытаясь вынудить Украину пойти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. Украинская сторона, разумеется, переговоры с военными преступниками вести не собирается, что и приводит к непониманию в одном из важных вопросов по Донбассу.

"Обмен пленными зависит от того, вступаем ли мы в переговоры с представителями квази-государственных образований. Они постоянно на этом настаивают", — утверждает Арестович.

При этом представитель украинской делегации убежден: для России такая позиция — не что иное, как попытка выторговать себе время и лучшие предложения за счет заложников. Тем не менее Украина не собирается идти на уступки.

Смысла общаться с представителями ОРДЛО представители высшей власти не видят, ведь на деле за организацией войны стоит Россия. По мнению Арестовича, правительству РФ пора наконец-то это признать и начать нести прямую ответственность за происходящее.

При этом всем российская сторона в Тристоронней контактной группе выдвигает дополнительные условия насчет пленных — это так называемое процессуальное очищение. При этом Арестович отмечает, что у наших северных соседей абсолютно неправильное понимание этого юридического термина.

"Россияне ведь думают, что процессуальное очищение — это когда Путин всех указом помилует и тому подобное. У нас это работает немного не так", — подчеркивает общественный деятель.

Алексей Арестович также добавляет, что президент Украины Владимир Зеленский тщательно относится к вопросу помилования. Тем более, что власть нашего государства отлично понимает, к кому стоит применять подобные действия, а кто обязан ответить за свои преступления сполна.

При этом в феврале в Верховную Раду был внесен законопроект, касающийся процессуального очищения. Вероятно, считает Арестович, принятие этого документа каким-то образом сможет сдвинуть с места "забуксировавшие" переговоры насчет обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что политик Виктор Медведчук якобы собирался содействовать передаче нескольких пленных украинок, находящихся в тюрьмах ОРДЛО. Впрочем, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук еще в январе заявил о том, что удерживаемые гражданки Украины так и остались у боевиков, а самолет, который должен был их забрать, так и не вылетел из Донбасса.

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