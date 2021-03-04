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Арестович объяснил, почему Россия затягивает процесс обмена пленными в ОРДЛО

Российская сторона хочет вынудить Украину на прямые переговоры с так называемой «ЛДНР»

сегодня, 19:25
Автор:

Вечканова Елена

Деловые переговоры в ТКГ насчет обмена пленными заходят в тупик из-за позиции России. Такой точкой зрения поделился представитель украинской делегации Алексей Арестович, комментируя ситуацию для информагентства УНН.

Арестович объяснил, почему Россия затягивает процесс обмена пленными в ОРДЛО

Россия намеренно затягивает процесс обмена пленными. Фото из открытых источников

По мнению чиновника, Россия намеренно затягивает процесс обмена, пытаясь вынудить Украину пойти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. Украинская сторона, разумеется, переговоры с военными преступниками вести не собирается, что и приводит к непониманию в одном из важных вопросов по Донбассу.

"Обмен пленными зависит от того, вступаем ли мы в переговоры с представителями квази-государственных образований. Они постоянно на этом настаивают", — утверждает Арестович.

При этом представитель украинской делегации убежден: для России такая позиция — не что иное, как попытка выторговать себе время и лучшие предложения за счет заложников. Тем не менее Украина не собирается идти на уступки.

Смысла общаться с представителями ОРДЛО представители высшей власти не видят, ведь на деле за организацией войны стоит Россия. По мнению Арестовича, правительству РФ пора наконец-то это признать и начать нести прямую ответственность за происходящее.

При этом всем российская сторона в Тристоронней контактной группе выдвигает дополнительные условия насчет пленных — это так называемое процессуальное очищение. При этом Арестович отмечает, что у наших северных соседей абсолютно неправильное понимание этого юридического термина.

"Россияне ведь думают, что процессуальное очищение — это когда Путин всех указом помилует и тому подобное. У нас это работает немного не так", — подчеркивает общественный деятель.

Алексей Арестович также добавляет, что президент Украины Владимир Зеленский тщательно относится к вопросу помилования. Тем более, что власть нашего государства отлично понимает, к кому стоит применять подобные действия, а кто обязан ответить за свои преступления сполна.

При этом в феврале в Верховную Раду был внесен законопроект, касающийся процессуального очищения. Вероятно, считает Арестович, принятие этого документа каким-то образом сможет сдвинуть с места "забуксировавшие" переговоры насчет обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что политик Виктор Медведчук якобы собирался содействовать передаче нескольких пленных украинок, находящихся в тюрьмах ОРДЛО. Впрочем, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук еще в январе заявил о том, что удерживаемые гражданки Украины так и остались у боевиков, а самолет, который должен был их забрать, так и не вылетел из Донбасса.

Также на сайте можно узнать, для чего боевики "ДНР" вводят пропуски для пересечения границы с подконтрольной Киеву Украиной.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1919138-u-tkg-poyasnili-chomu-rosiya-zatyaguye-z-obminom-utrimuvanikh-na-donbasi
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