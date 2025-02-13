Украинцы высказались про санкции против Порошенко: Зеленскому сильно не понравится

Больше четверти украинцев считают, что санкции в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко — это действительно попытка правоохранительных органов наказать виноватых. Более половины украинцев склоняется к версиям, нелестным для действующей власти: что это борьба с оппозицией либо попытка отвлечь от провалов на фронте. Почти пятая часть украинцев не определилась с версией, сообщает 13 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Только меньшинство украинцев верит, что санкции против Порошено - это "про справедливость". Фото: из открытых источников

Согласно опросу (проводился 2-6 февраля, 1000 опрошенных), проведенному среди респондентов, мнения разделились следующим образом:

31% считают санкции против Порошенко попыткой отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте;

24% воспринимают как попытку нейтрализовать оппозицию (в сумме эти две позиции — 55% опрошенных);

27% рассматривают это как инициативу правоохранительных органов наказать виновных;

19% не смогли определиться с ответом или не имеют сформированного мнения.

Читайте также на портале "Комментарии" - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко. Возможно, речь идет об обвинениях в "государственной измене". Об этом сообщает Forbes.

Порошенко подтвердил, что знает о санкциях — его предупреждали о новых обвинениях и советовали не возвращаться в украину из командировки. По мнению нардепа, "у власти крышу сорвало". Порошенко убежден, что Зеленский накануне третьей годовщины российского вторжения, когда звучит все больше мнений о том, что подготовку к войне власть провалила, хочет переложить на кого-нибудь ответственность за все свои ошибки.

Официально причины санкций не были озвучены, но один из источников издания предполагает, что основанием для этого могут служить обвинения в государственной измене. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что СНБО принял важные решения. Однако детали были обнародованы уже 13 февраля. Санкции (кроме порошенко, под них попали Виктор Медведчук, Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов и — в свой день рождения — Игорь Коломойский) предусматривают 17 видов ограничений.

Среди них: лишение государственных наград и наград. Блокировку активов — полная потеря права пользоваться и распоряжаться имуществом. Ограничение и полное прекращение торговых операций. Запрет транзита, перевозок и полетов по территории Украины. Предотвращение выведения капитала за границу. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества. Ограничение доступа к радиочастотному спектру Украины. Запрет на покупку земельных участков. Запрет заключения финансовых соглашений, выплаты дивидендов и проведения операций с ценными бумагами.