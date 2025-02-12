Зеленский намекнул, почему наложил санкции на Пороженко

Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко. Возможно, речь идет об обвинениях в "государственной измене". Об этом сообщает Forbes.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Официально причины санкций не были озвучены, но один из источников издания предполагает, что основанием для этого могут служить обвинения в государственной измене.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что СНБО принял важные решения. Однако детали будут обнародованы 13 февраля.

"Долгий и непростой сегодня день. Как только провел заседание СНБО – решение принято и будет опубликовано завтра. Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России – каждый должен отвечать", – заявил гарант.

По словам президента, "миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины , украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Порошенко подтвердил, что знает о санкциях СНБО и назвал их провокацией. Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подтвердил, что решением СНБО 12 февраля против него введены санкции, передает портал "Комментарии". Порошенко заявил, что у него "была вся информация" о подготовке провокации, и введение ограничений не застало его врасплох.

"Только что СНБО таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, Петра Порошенко, как против лидера оппозиции и пятого Президента санкции", — сообщил Порошенко в Facebook .