У Зеленского крышу сорвало: Порошенко сделал заявление о санкциях - что собирается предпринять (ВИДЕО)

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подтвердил, что решением СНБО 12 февраля против него введены санкции, передает портал "Комментарии". Порошенко заявил, что у него "была вся информация" о готовящейся провокации, и введение ограничений не застало его врасплох. И этот ход президента Украины Владимира Зеленского не стал для него новостью.

Порошенко заявил, что задолго до решения СНБО и слов Зеленского знал о готовящейся "провокации". Фото: Петр Порошенко / Facebook (скриншот)

"До последнего верил, что здравый смысл победит. Но победил нездоровый. СНБО принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, Петра Порошенко, как против лидера оппозиции и пятого президента санкции с абсолютно незаконными ограничениями", — высказался политик.

Санкции против себя Порошенко назвал "преступлением", у которого много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет Министров, который "нагнули", и члены СНБО.

"Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский. Только представьте сегодня вместо того, чтобы готовиться к сверхважным переговорам с Трампом, с министром финансов США, с рядом мировых лидеров на Мюнхенской конференции он весь день занимался санкциями против моей скромной персоны", — отметил лидер "ЕС".

По оценке нардепа, сегодня Зеленский нанес колоссальный удар по внутреннему единству, которого команда "Евросолидарности" неуклонно придерживалась с февраля 2022 года. Это единство, по оценке Порошенко, является нашим главным оружием в борьбе с агрессором.

"Он (Зеленский) уже победил Путина, укрепил международную коалицию, обеспечил армию всем необходимым, преодолел коррупцию и ищет, куда бы еще приложить свои выдающиеся полководческие таланты, открывая второй фронт против государства, начиная внутренние политические чистки. Вся ответственность за негативные последствия ложится прямо на него", — обвинил Зеленского пятый президент.

Порошенко утверждает, что действующий глава государства ищет, на кого переложить ответственность "за свои трагические ошибки", которые Зеленский совершил до и во время войны.

"Поэтому он решил вести кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и здесь уже без Порошенко – никак. Конец шестого года президентства – время отчитываться за себя, а не валить все на предшественника. Вопросов предостаточно. И не сомневайтесь: украинский народ все их поставит", — заявил лидер "ЕС".

Он обвинил Зеленского в том, что президент и "кучка власть имущих" якобы возводят в Украине "авторитарный политический режим, подобный тому, который в России построил Путин".

Порошенко заявил, что на днях вернулся из загранкомандировки, хотя его все предупреждали, что "у власти крышу сорвало", о санкциях и новых подозрениях и о том, что политику лучше оставаться за границей.

"Это очень плохое дежавю: когда за пару недель до большого вторжения власти занимались Порошенко. И через три года великой войны, когда якобы должны поумнеть, — то же самое. Почему они это делают? Ненависть, страх и месть. И потому, что у них начались выборы. Не у нас. У власти. Показательно, что террористом и экстремистом Порошенко признал суд Владимира Путина. Теперь его формулировка почти дословно повторила СНБО Зеленского", — подытожил пятый президент.

Как писал портал "Комментарии", санкции против Порошенко могли ввести согласно статье о государственной измене. На это намекают и слова президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении. Глава государства, который своими указами вводит в действие решения СНБО, сообщил о проведении заседания Совета и пообещал, что решение "будет опубликовано завтра". Однако, по словам Зеленского, сегодня оно уже принято.

"Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость. Каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России, будет отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов и безопасности, должны быть заблокированы и работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно", — заявил Зеленский.

"Комментарии" напоминают, что следствие считает Порошенко якобы причастным к преступной схеме вывоза на протяжении 2014-15 годов угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. ГБР заявляло, что уже расследовало это дело и передало материалы в суд.

Согласно обнародованным "пленкам Медведчука" в мае 2021 года журналистами Bihus.Info, пророссийский политик Виктор Медведчук закупал уголь у тогдашних ОРДЛО по согласованию с "главным". Вероятно, это был тогдашний президент Петр Порошенко. Поэтому 20 декабря 2021 года пятому президенту сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Сам Порошенко обвинения последовательно отвергал и заявлял о политическом преследовании со стороны Зеленского.

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