Украинский стендапер обвинил депутата в избиении (ВИДЕО)

Депутат Константин Богатов попал в центр скандала - фото: Facebook

Киевский стендапер и сценарист "Телебачення Торонто" Влад Капица обвинил депутата Киевсовета от партии "Голос" Константина Богатова и избиении и в том, что тот сорвал выступление. Об этом сообщает Униан, ссылаясь на рассказ стендапера о случившемся.

На своей странице в Фейсбук Капица опубликовал пост, в котором детально рассказал о своем конфликте с депутатом. Также он опубликовал видео, на котором запечатлен инцидент.

"Первое выступление моего стендап-тура состоялось 14 февраля. Это Киев, я договорился об ивенте в зале кинотеатра Братислава, в котором мы уже организовывали два раза стендап и один раз живой подкаст", — пишет на своей странице в Facebook Владислав.

Владислав Капица — фото: Facebook

Константин Богатов вместе с супругой находились в зале в качестве зрителей. В ходе выступления Владислава, политик упрекнул стендапера за ругань на сцене. Он отметил, что выступление проходит в общественно-культурном центре и это не место, чтобы выражаться матерными словами, выступая перед публикой.

Стоит отметить, что вход на мероприятие был 16+. Однако даже этот факт не остановил депутата и он продолжал стоять на своем. В итоге разгорелся конфликт. Всё происходящее снимали на видео, которое после инцидента было опубликовано в сети. Там Капица утверждает, что Богатов ударил его кулаком по голове. Супруга народного избранника после этого заявила, что стендаперу следовало бы подбирать выражения во время выступлений.

Зрители также попытались вступить в разговор с депутатом и объяснить, что они хотят слушать выступление таким, какое оно изначально задумывалось. То есть, с нецензурными выражениями. Но Богатов на это ответил лишь: "Нет".

"Люди пока вызвали полицию, я продолжаю вести формальный диалог, пока узнаю у админов, есть ли тот, кто может вывести его", — отметил Владислав.

Вскоре на место прибыла полиция. Правоохранители вывели из зала Богатова, и только после этого конфликт был прекращен. Вскоре, узнав о случившемся, на происшествие отреагировали в партии "Голос".

Коллеги депутата осудили его за такое неподобающее поведение. Со своей стороны они принесли извинения Владиславу Капице. Также они отметили, что на ближайшем собрании фракци в Киевсовете Богатов получит надлежащую оценку, о чем партия сообщит отдельно.





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