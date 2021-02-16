Стало известно, как Украина может избавиться от Коломойского

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Гриниченко Дима
Известный американский политтехнолог Дейн Уотерс рассказал о том, как Украина может избавиться от влияния скандального олигарха Игоря Коломойского. Он назвал главной целью олигарха помощь самому себе. Об этом Уотерс рассказал в интервью изданию "Апостроф".
Фото: Униан
По его словам, каждый украинский олигарх вредит стране. Он отметил, что самым важным фактором для Украины является верховенство закона, которое должно помочь достичь успеха.
Уотерс сказал, что Коломойский и другие украинские олигархи могут подвергнуться уголовному преследованию и законному привлечению к ответственности.
Он заявил, что каждый украинский лидер должен работать в соответствии с законом, как во внутренней политике, так и во внешней.
Уотерс назвал Коломойского следствием слабой экономики и сказал, что таких людей как он интересует быстрый заработок. Именно поэтому мощная экономика и работающий закон помогут решить эту проблему.
Он также отметил, что Украина сильнее Коломойского, а сам олигарх не будет жить вечно, вопрос только в смене поколений.
Игорь Коломойский является одним из наиболее богатых людей Украины, стабильно попадая в ТОП-10 украинского списка Forbes.
С 2014 по 2015 год он был главой Днепропетровской областной государственной администрации. В 2019 году Коломойский заявлял, что Украине нужно отказаться от курса на Запад и взять деньги у России.
Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что не олигархи определяют внешнеполитический курс Украины, а украинский народ.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Коломойский, Шарий и Портнов могут попасть под санкции США.
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Медя_Вата
сегодня, 13:14
лучше бы Украина избавилась от медведчука. представьте, что в думе рф сидит проукраинский кум президента Украины...такое даже гипотетически невозможно представить. а у нас можно. ПОЗОР ХОХЛЫ!!!