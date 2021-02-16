Стало известно, как Украина может избавиться от Коломойского

Известный американский политтехнолог Дейн Уотерс рассказал о том, как Украина может избавиться от влияния скандального олигарха Игоря Коломойского. Он назвал главной целью олигарха помощь самому себе. Об этом Уотерс рассказал в интервью изданию "Апостроф".

Фото: Униан

По его словам, каждый украинский олигарх вредит стране. Он отметил, что самым важным фактором для Украины является верховенство закона, которое должно помочь достичь успеха.

Уотерс сказал, что Коломойский и другие украинские олигархи могут подвергнуться уголовному преследованию и законному привлечению к ответственности.

Он заявил, что каждый украинский лидер должен работать в соответствии с законом, как во внутренней политике, так и во внешней.

Уотерс назвал Коломойского следствием слабой экономики и сказал, что таких людей как он интересует быстрый заработок. Именно поэтому мощная экономика и работающий закон помогут решить эту проблему.

Он также отметил, что Украина сильнее Коломойского, а сам олигарх не будет жить вечно, вопрос только в смене поколений.

Игорь Коломойский является одним из наиболее богатых людей Украины, стабильно попадая в ТОП-10 украинского списка Forbes.

С 2014 по 2015 год он был главой Днепропетровской областной государственной администрации. В 2019 году Коломойский заявлял, что Украине нужно отказаться от курса на Запад и взять деньги у России.

Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что не олигархи определяют внешнеполитический курс Украины, а украинский народ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Коломойский, Шарий и Портнов могут попасть под санкции США.

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