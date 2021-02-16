logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.02.2021

BTC/USD

49374.31

ETH/USD

1800.18

LTC/USD

216.39

НБУ 16.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Стало известно, как Украина может избавиться от Коломойского
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как Украина может избавиться от Коломойского

Такие люди, как Коломойский – следствие...

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Известный американский политтехнолог Дейн Уотерс рассказал о том, как Украина может избавиться от влияния скандального олигарха Игоря Коломойского. Он назвал главной целью олигарха помощь самому себе. Об этом Уотерс рассказал в интервью изданию "Апостроф".

Стало известно, как Украина может избавиться от Коломойского

Фото: Униан

По его словам, каждый украинский олигарх вредит стране. Он отметил, что самым важным фактором для Украины является верховенство закона, которое должно помочь достичь успеха.

Уотерс сказал, что Коломойский и другие украинские олигархи могут подвергнуться уголовному преследованию и законному привлечению к ответственности. 

Он заявил, что каждый украинский лидер должен работать в соответствии с законом, как во внутренней политике, так и во внешней. 

Уотерс назвал Коломойского следствием слабой экономики и сказал, что таких людей как он интересует быстрый заработок. Именно поэтому мощная экономика и работающий закон помогут решить эту проблему.

Он также отметил, что Украина сильнее Коломойского, а сам олигарх не будет жить вечно, вопрос только в смене поколений.

Игорь Коломойский является одним из наиболее богатых людей Украины, стабильно попадая в ТОП-10 украинского списка Forbes.

С 2014 по 2015 год он был главой Днепропетровской областной государственной администрации. В 2019 году Коломойский заявлял, что Украине нужно отказаться от курса на Запад и взять деньги у России. 

Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что не олигархи определяют внешнеполитический курс Украины, а украинский народ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Коломойский, Шарий и Портнов могут попасть под санкции США.

Читайте также высказывание Андрея Богдана о смерти украинского посла в Китае.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/article/world/2021-02-16/dlya-vozvrascheniya-kryima-ukraine-nujno-srabotat-na-operejenie--deyn-uoters/37822
Теги:
comments

Обусуждения

Медя_Вата

сегодня, 13:14

лучше бы Украина избавилась от медведчука. представьте, что в думе рф сидит проукраинский кум президента Украины...такое даже гипотетически невозможно представить. а у нас можно. ПОЗОР ХОХЛЫ!!!

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ