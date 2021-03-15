У Зеленского заявили, что каналы Медведчука координировались из Кремля

В президентской фракции "Слуга народа" рассказали о том, что телеканалы 112, NewsOne и Zik, которые были закрыты после санкций со стороны Совета национально безопасности и обороны, координировались из Кремля. Об этом сообщила нардеп от партии власти Марьяна Безуглая.

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По ее словам, работу закрытых телеканалов из пула Медведчука координировал лично заместитель главы администрации президента России Алексей Громов. Она отметила, что Громов в Кремле отвечает именно за работу с медиа.

Нардеп сказала, что СНБО постоянно работает в закрытом режиме и отметила, что решение по блокировке каналов Медведчука и раскрытие источников их финансирования готовилось более чем полгода.

По поводу нового телеканала из пула Медведчука "Первый независимый" нардеп заявила, что спецслужбы проверяют всех экспертов, которые выступают на этом канале.

Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что телеканалы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил заблокированные каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции будут вводиться против всех телеканалов, которые ведут антиукраинскую деятельность.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СНБО принял стратегию по возвращению Крыма.

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