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Главная Новости Политика президент В «Слуге народа» хотят попросить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок
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В «Слуге народа» хотят попросить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок

Владимир Зеленский пока не говорил о планах баллотироваться на второй президентский срок

сегодня, 21:12
Автор:

Татьяна Веремеева

Партия "Слуга народа" планирует призвать действующего президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом сказал глава политсовета партии Давид Арахамия во время брифинга после внеочередного съезда партии.

В «Слуге народа» хотят попросить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Арахамия обратил внимание, что партия только попросит Зеленского, но окончательное решение остается за президентом.

В свою очередь глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко накануне отметил, что сейчас не известно, пойдет ли Зеленский на второй срок. По его словам, никаких конкретных заявлений пока не существует. Но если президент примет соответствующее решение, партия "Слуга народа" будет на его стороне.

Отметим, во время своей предвыборной кампании в 2019 году действующий президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет занимать должность главы государства один срок. Также он обещал, что покинет президентское кресло сразу же после того, как нарушит закон.

Информация о том, что Зеленский все же может пойти на второй срок появилась еще весной прошлого года. Тогда первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что не исключает того, что нынешний глава государства Владимир Зеленский пойдет на второй президентский срок.

Напомним, во время сегодняшнего съезда партии глава государства отметил, что основное внимание нужно уделить не тому, что уже было сделано, а тому, что пока, к сожалению еще не сделано. И сосредоточиться на воплощении этого в жизнь. Это одна из причин, по которой партия "Слуга народа" сегодня начинает новый этап. Президент также заявил, что те, кто готов прямо сейчас опустить руки или же те, кто по сей день так и не понял разницы между настоящим мнением народа и штурмом некоторых журналистов и анонимных телеграм-каналов, могут в ту же минуту встать и покинуть зал.


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