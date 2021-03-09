Мендель рассказала, пойдет ли Зеленский на второй срок

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, будет ли Владимир Зеленский баллотироваться на второй президентский срок. Об этом говорится в издании "Гордон".

Будет ли баллотироваться Владимир Зеленский на второй президентский срок. Фото: fakty.ua

По словам пресс-секретаря, Зеленский еще точно не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Для того чтобы это произошло, ему нужно выполнить хотя бы половину своей программы.

Сама же Юлия Мендель ответила, что хотела бы видеть Зеленского в кресле президента Украины и в дальнейшем. Несмотря на это женщина не уверена, что будет оставаться пресс-секретарем, если Владимира Александровича выберут еще раз.

"Думаю, стоит закончить хотя бы половину его программы. Это человек очень масштабного мышления. Мы отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Вы понимаете, это мальчик из бедной семьи, такой же как большинство наших семей. Интеллигенты-родители, девяностые годы, самостановление, влияние России, распад Советского Союза и так далее. Но посмотрите, где он. Потому что он не боится мечтать", — отметила Юлия Мендель.

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