Мендель рассказала, пойдет ли Зеленский на второй срок

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Кириєнко Анна
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, будет ли Владимир Зеленский баллотироваться на второй президентский срок. Об этом говорится в издании "Гордон".
Будет ли баллотироваться Владимир Зеленский на второй президентский срок. Фото: fakty.ua
По словам пресс-секретаря, Зеленский еще точно не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Для того чтобы это произошло, ему нужно выполнить хотя бы половину своей программы.
Сама же Юлия Мендель ответила, что хотела бы видеть Зеленского в кресле президента Украины и в дальнейшем. Несмотря на это женщина не уверена, что будет оставаться пресс-секретарем, если Владимира Александровича выберут еще раз.
Напомним, что главу партии "Слуга народа" Давида Арахамию заметили на Мальдивских островах. Предполагается, что политик там отдыхает в одном из комфортабельных отелей. Подробности ситуации читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского после того, как тот попал под санкции США. Мнение и аргументацию политика можно посмотреть в нашем материале.
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