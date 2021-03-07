Порошенко рассказал, что может положить конец режиму Путина

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Кириєнко Анна
Бывший президент Украины и председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал французскому изданию L'Express, что может ускорить конец режима Владимира Путина в России.
Петр Порошенко сказал, что сможет разрушить режим Путина. Фото: rbk.ru
По мнению политика, правление Путина сможет остановить только демократия. На данный момент — это главный враг президента России.
Порошенко считает, что Путин приостановил отношения с Западом именно из-за опасений развития демократии в РФ.
Официальный визит в Москву, осуществленный Жозепом Борреллем, эксперты считают провальным. Еще тогда дипломат заявил, что Евросоюз и Россия идут в разных направлениях. К тому же по мнению Борреля, Россия видит потенциальную угрозу в демократических ценностях.
Кроме того, Петр Порошенко выразил свое мнение относительно российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее сообщалось, что Германия назвала новую серьезную угрозу для НАТО. Подробнее читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, как к отсутствию диалога с США причастен Порошенко. Мнение эксперта об этом читайте в нашем материале.
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