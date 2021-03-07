logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.03.2021

BTC/USD

50715.23

ETH/USD

1666.55

LTC/USD

187.69

НБУ 07.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Порошенко рассказал, что может положить конец режиму Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Порошенко рассказал, что может положить конец режиму Путина

Петр Порошенко убежден, что разрушить режим Путина сможет только одна вещь

сегодня, 20:20
Автор:

Кириєнко Анна

Бывший президент Украины и председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал французскому изданию L'Express, что может ускорить конец режима Владимира Путина в России.

Порошенко рассказал, что может положить конец режиму Путина

Петр Порошенко сказал, что сможет разрушить режим Путина. Фото: rbk.ru

По мнению политика, правление Путина сможет остановить только демократия. На данный момент — это главный враг президента России.

Порошенко считает, что Путин приостановил отношения с Западом именно из-за опасений развития демократии в РФ.

"Больше демократии в России означает конец режима Путина. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом, оказанным Жозепом Борреллем, Россия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем", — отметил Петр Порошенко.

Официальный визит в Москву, осуществленный Жозепом Борреллем, эксперты считают провальным. Еще тогда дипломат заявил, что Евросоюз и Россия идут в разных направлениях. К тому же по мнению Борреля, Россия видит потенциальную угрозу в демократических ценностях.

Кроме того, Петр Порошенко выразил свое мнение относительно российского оппозиционера Алексея Навального.

"Я не идеализирую Алексея Навального. Я не могу принять его позиции по Крыму. Однако с его стороны это было мужественное решение вернуться в Россию после попытки его отравления, организованного ФСБ. Никто в мире не сомневается в личной роли Путина в этом деле", — считает Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что Германия назвала новую серьезную угрозу для НАТО. Подробнее читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, как к отсутствию диалога с США причастен Порошенко. Мнение эксперта об этом читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/petro-porochenko-poutine-veut-detruire-l-union-europeenne_2146197.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ