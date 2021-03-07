Порошенко рассказал, что может положить конец режиму Путина

Бывший президент Украины и председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал французскому изданию L'Express, что может ускорить конец режима Владимира Путина в России.

Петр Порошенко сказал, что сможет разрушить режим Путина. Фото: rbk.ru

По мнению политика, правление Путина сможет остановить только демократия. На данный момент — это главный враг президента России.

Порошенко считает, что Путин приостановил отношения с Западом именно из-за опасений развития демократии в РФ.

"Больше демократии в России означает конец режима Путина. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом, оказанным Жозепом Борреллем, Россия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем", — отметил Петр Порошенко.

Официальный визит в Москву, осуществленный Жозепом Борреллем, эксперты считают провальным. Еще тогда дипломат заявил, что Евросоюз и Россия идут в разных направлениях. К тому же по мнению Борреля, Россия видит потенциальную угрозу в демократических ценностях.

Кроме того, Петр Порошенко выразил свое мнение относительно российского оппозиционера Алексея Навального.

"Я не идеализирую Алексея Навального. Я не могу принять его позиции по Крыму. Однако с его стороны это было мужественное решение вернуться в Россию после попытки его отравления, организованного ФСБ. Никто в мире не сомневается в личной роли Путина в этом деле", — считает Петр Порошенко.

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