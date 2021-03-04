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Главная Новости Политика Скандалы У Медведчука заявили о создании еще одного телеканала
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У Медведчука заявили о создании еще одного телеканала

Медведчук уже открывал новый канал, но его сразу заблокировали

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа За жизнь" и глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич заявил о том, что журналисты с телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, собираются создать еще один канал. Об этом он сообщил в эфире канала "Первый независимый".

У Медведчука заявили о создании еще одного телеканала

Фото: скриншот

По его словам, сотрудники телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые попали под санкции СНБО, планируют создание еще одного телеканала. Нардеп не назвал точных сроков старта работы нового канала, однако пообещал "бороться с беспределом".

Также политик заявил, что закрытие телеканала "Первый независимый" будут обжаловать в судебном порядке в Украине и на международном уровне.

Справка: 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака и его бизнес-активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют Виктора Медведчука. 

Зеленский заявил, что телеканалы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.

26 февраля журналисты с заблокированных каналов начали работу на новом канале под названием "Первый независимый", который прекратил свое вещание через два часа после выхода в эфир. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это не связано с санкциями и предположил, что отключение каналов могло быть "божьей карой".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет в случае большой войны с Россией.

Читайте также о том, что от Зеленского требуют вернуть снайперов на передовую Донбасса. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NuVVJc9dIYY&feature=emb_logo
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