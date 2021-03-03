У Зеленского требуют вернуть снайперов на передовую Донбасса

Снайперы, аэроразведка и другая военная техника, которая была отведена с передовой, должны вернуться на прежние позиции. Такое предложение президенту Владимиру Зеленскому прозвучало от народного депутата Ирины Геращенко, сообщает "Прямий".

Украине следует вернуть снайперов на позиции. Фото: Цензор.Нет

По мнению политика, российские оккупанты постоянно нарушают "режим тишины", игнорируя любые договоренности об установлении перемирия. Кроме того, накануне в СМИ появилась информация о разрешении так называемой "народной милиции" "ДНР" открыто стрелять по украинским позициям.

"Десятки раненых и убитых только в этом году свидетельствуют о том, что никакого перемирия, "режима тишины" на Донбассе нет", — подчеркнула нардеп.

Геращенко убеждена, что Зеленский, как Главнокомандующий ВСУ, должен наконец отдавать соответствующие приказы относительно решительных действий украинских военных. Прежде всего это касается отмены фактического запрета армейцам отстреливаться от оккупантов в ответ.

"Запрещенная сегодня аэроразведка, отведенные не просто войска и тяжелая техника, но и контрснайперские группы. Очень важно, чтобы Верховный Главнокомандующий осознал ответственность [...] Нужно вернуть войска на те позиции, которые так трудно добывались", — подчеркнула политик во время брифинга.

К тому же Ирина Геращенко убеждена, что любые неотложные решения обязаны приниматься командирами соответствующих отделений, а не часами согласовываться с командным центром. Ведь такая линия поведения может стоить жизни и здоровья украинским военным, которые защищают территориальную целостность Родины. Геращенко убеждена: у России нет никакого желания устанавливать мир на Донбассе, поэтому оккупанты только тянут время, истощая армию Украины и госбюджет.

Народный депутат посоветовала президенту прекратить заниматься "очковтирательством" в отношении "режима тишины", а называть вещи своими именами. Также в приоритете главы государства, по мнению политика, должно быть укрепление военной силы и усиление дипломатии.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что, по мнению министра МВД Арсена Авакова, ждет Украину в случае масштабной войны с Россией.

Также на портале можно узнать, какова была цель совместной поездки президента Зеленского и представителя Евросовета Мишеля на передовую.



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