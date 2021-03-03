У Зеленского требуют вернуть снайперов на передовую Донбасса

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Вечканова Елена
Снайперы, аэроразведка и другая военная техника, которая была отведена с передовой, должны вернуться на прежние позиции. Такое предложение президенту Владимиру Зеленскому прозвучало от народного депутата Ирины Геращенко, сообщает "Прямий".
Украине следует вернуть снайперов на позиции. Фото: Цензор.Нет
По мнению политика, российские оккупанты постоянно нарушают "режим тишины", игнорируя любые договоренности об установлении перемирия. Кроме того, накануне в СМИ появилась информация о разрешении так называемой "народной милиции" "ДНР" открыто стрелять по украинским позициям.
Геращенко убеждена, что Зеленский, как Главнокомандующий ВСУ, должен наконец отдавать соответствующие приказы относительно решительных действий украинских военных. Прежде всего это касается отмены фактического запрета армейцам отстреливаться от оккупантов в ответ.
К тому же Ирина Геращенко убеждена, что любые неотложные решения обязаны приниматься командирами соответствующих отделений, а не часами согласовываться с командным центром. Ведь такая линия поведения может стоить жизни и здоровья украинским военным, которые защищают территориальную целостность Родины. Геращенко убеждена: у России нет никакого желания устанавливать мир на Донбассе, поэтому оккупанты только тянут время, истощая армию Украины и госбюджет.
Народный депутат посоветовала президенту прекратить заниматься "очковтирательством" в отношении "режима тишины", а называть вещи своими именами. Также в приоритете главы государства, по мнению политика, должно быть укрепление военной силы и усиление дипломатии.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что, по мнению министра МВД Арсена Авакова, ждет Украину в случае масштабной войны с Россией.
Также на портале можно узнать, какова была цель совместной поездки президента Зеленского и представителя Евросовета Мишеля на передовую.
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