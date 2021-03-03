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Главная Новости Политика внешняя политика Аваков рассказал, что будет в случае большой войны с Россией
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Аваков рассказал, что будет в случае большой войны с Россией

Потери будут катастрофическими

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о возможности большой войны с Россией и готовности нашей страны к полномасштабному наступлению страны-агрессора. Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его канале в YouTube.

Аваков рассказал, что будет в случае большой войны с Россией

Фото: ТАСС

По словам Авакова, Украина полностью готова к неожиданному удару со стороны президента России Владимира Путина, так как мы точно знаем, с кем приходится иметь дело. 

Глава МВД сказал, что в случае подлого удара Путина, когда этого никто не будет ждать, наша система сможет противостоять России и полностью к этому готова. Аваков сказал, что власть имеет все необходимые планы и приказы на подобный случай.

Министр подчеркнул, что не верит в полномасштабное наступление России, так как оно обернется для них катастрофическими потерями, как и для Украины. Он назвал Россию колоссом на глиняных ногах.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства прямого вторжения на территорию Украины и заявляет, что в нашей стране идет "внутренний конфликт". 

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума" президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Аваков рассказал о своей отставке.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JMQ_7d20lfg&feature=youtu.be&ab_channel=ВгостяхуГордона
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