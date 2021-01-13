Тупицкий заявляет, что ему хотят вручить липовое подозрение — КСУ

Скандально известный глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает, что ему хотят вручить липовое подозрение. Соответственное заявление главы суда опубликовано на официальном сайте ведомства.

Тупицкий считает, что для СМИ хотят устроить шоу. Фото: 24tv.ua

О подобной возможности, как сообщается в документе, Тупицкого информировали достоверные источники, ссылаясь на Офис Президента. "Вручение" подозрения якобы запланировано на вечер 13 января, когда Александр Тупицкий вместе с семьей вернется в Украину из отдыха в Дубае.

Сам же глава КСУ считает подобное исключительно публичным шоу с элементами инсценировки для СМИ.

"Глава Суда заявляет, что это является очередной попыткой дискредитировать его как судью и Главу Конституционного Суда Украины. По его словам, цель этого — дестабилизация и блокировка работы Суда по рассматриванию общественно значимых дел, в том числе дела по поводу рынка земли", — сообщается на сайте госорганизации.

Если же Тупицкому и соберутся вручить подозрение, то, как считает сам судья, это должно произойти исключительно "в рамках необходимой правовой процедуры".

О каком подозрении идет речь, дополнительно не уточняется.

Впрочем, как сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко на своем Telegram-канале, речь может идти о превышении судейских полномочий.

"О чем речь? Поскольку он сам себя отправил в отпуск 5 января 2021, а указ президента Зеленского об отстранении его от должности на два месяца датирован неделей ранее, 29 декабря 2020, Александр Тупицкий себя не считает ни подозреваемым, ни отстраненным от должности", — помимо прочего написал Лещенко.

Впрочем, политик уточняет, что это может стать уже вторым подозрением, выдвинутым Александру Тупицкому.

Ранее "Комментарии" информировали, что в КСУ назвали реальную стоимость отдыха Тупицкого в Дубае.

Также на портале можно посмотреть видео, в котором глава Конституционного Суда непосредственно рассказывает о своем отпуске.

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