Тупицкий заявляет, что ему хотят вручить липовое подозрение — КСУ

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Вечканова Елена
Скандально известный глава Конституционного Суда Украины
Александр Тупицкий считает, что ему хотят вручить липовое подозрение. Соответственное заявление главы суда опубликовано на официальном сайте ведомства.
Тупицкий считает, что для СМИ хотят устроить шоу. Фото: 24tv.ua
О подобной возможности, как сообщается в документе,
Тупицкого информировали достоверные источники, ссылаясь на Офис Президента. "Вручение"
подозрения якобы запланировано на вечер 13 января, когда Александр Тупицкий вместе
с семьей вернется в Украину из отдыха в Дубае.
Сам же глава КСУ считает подобное исключительно публичным
шоу с элементами инсценировки для СМИ.
Если же Тупицкому и соберутся вручить подозрение, то, как
считает сам судья, это должно произойти исключительно "в рамках необходимой
правовой процедуры".
О каком подозрении идет речь, дополнительно не
уточняется.
Впрочем, как сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко на своем Telegram-канале,
речь может идти о превышении судейских полномочий.
Впрочем, политик уточняет, что это может стать уже вторым
подозрением, выдвинутым Александру Тупицкому.
Ранее "Комментарии" информировали, что в КСУ назвали реальную стоимость отдыха Тупицкого в Дубае.
Также на портале можно посмотреть видео, в котором глава Конституционного Суда непосредственно рассказывает о своем отпуске.
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