Судья КСУ пророчит Зеленскому 150 лет за решеткой

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Таисия Ерохина
Судья
Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что в случае роспуска суда президент
Владимир Зеленский получит войну. Так судья прокомментировал обращение гаранта
к фракции "Слуга народа" УНИАН.
Если парламент отдаст
226 голосов за президентский законопроект, который предполагает прекращение
полномочий всех судей КСУ, то Слиденко прочит стране серьезные изменения.
Слиденко считает,
что в своем обращении Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы". Судья
заявил, что глава страны якобы призывает депутатов к свержению государственного
строя.
Напомним, Зеленский
заявил, что на встрече с председателем КСУ были озвучены "красные
линии".
Как сообщалось
ранее, противостояние
Зеленского и КСУ набирает обороты. "Комментарии" узнали у экспертов, каким может быть исход и почему, а также — кто прав, а кто виноват в сложившейся
ситуации.
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