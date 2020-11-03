kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.11.2020

BTC/USD

13523.56

ETH/USD

378.88

LTC/USD

52.66

НБУ 03.11.2020

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Судья КСУ пророчит Зеленскому 150 лет за решеткой
commentss НОВОСТИ Все новости

Судья КСУ пророчит Зеленскому 150 лет за решеткой

Противостояние между Конституционным судом и Зеленским не прекращается

сегодня, 11:11 comments870
Автор:

Таисия Ерохина

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что в случае роспуска суда президент Владимир Зеленский получит войну. Так судья прокомментировал обращение гаранта к фракции "Слуга народа" УНИАН.

Судья КСУ пророчит Зеленскому 150 лет за решеткой

Если парламент отдаст 226 голосов за президентский законопроект, который предполагает прекращение полномочий всех судей КСУ, то Слиденко прочит стране серьезные изменения.

"Я думаю, что дальше – распад Украины и война. Потому что кроме тех 226-ти никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну", — сказал он.

Слиденко считает, что в своем обращении Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы". Судья заявил, что глава страны якобы призывает депутатов к свержению государственного строя.

Напомним, Зеленский заявил, что на встрече с председателем КСУ были озвучены "красные линии".

Как сообщалось ранее, противостояние Зеленского и КСУ набирает обороты. "Комментарии" узнали у экспертов, каким может быть исход и почему, а также — кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/politics/sudya-ksu-slidenko-prigrozil-zelenskomu-voynoy-v-sluchae-rospuska-suda-novosti-ukraina-11204132.html?_ga=2.50872426.2104928839.1604388926-842175775.1604388926
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ