Судья КСУ пророчит Зеленскому 150 лет за решеткой

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что в случае роспуска суда президент Владимир Зеленский получит войну. Так судья прокомментировал обращение гаранта к фракции "Слуга народа" УНИАН.

Если парламент отдаст 226 голосов за президентский законопроект, который предполагает прекращение полномочий всех судей КСУ, то Слиденко прочит стране серьезные изменения.

"Я думаю, что дальше – распад Украины и война. Потому что кроме тех 226-ти никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну", — сказал он.

Слиденко считает, что в своем обращении Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы". Судья заявил, что глава страны якобы призывает депутатов к свержению государственного строя.

Напомним, Зеленский заявил, что на встрече с председателем КСУ были озвучены "красные линии".

Как сообщалось ранее, противостояние Зеленского и КСУ набирает обороты. "Комментарии" узнали у экспертов, каким может быть исход и почему, а также — кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации.

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