Зеленский vs КСУ: чем закончится противостояние

Противостояние Зеленского и КСУ набирает обороты. Какой может быть исход – и почему? Кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

"Если ситуация вокруг КСУ не решится в ближайшее время, есть вероятность масштабных уличных протестов"

По мнению политолога Олега Гнатюка, решение Конституционного суда Украины касательно отмены уголовной ответственности за недостоверные данные в е-декларациях, равно как ограничение деятельности НАПК, фактически содержит признаки государственного переворота со стороны судебной власти.

"Вероятно, за таким решением могут стоять разные влиятельные группы олигархов. Не исключено и вмешательство Кремля. Именно поэтому такое решение представляет серьезную угрозу национальной безопасности Украины, ставит под сомнение деятельность антикоррупционных институтов, нивелирует само понятие борьбы с коррупцией в Украине", – подчеркивает эксперт.

Напомню, что наши западные партнеры уже выразили возмущение по поводу таких действий судебной ветви власти. А это грозит потере Украиной международной финансовой поддержки в форме кредитов или прямой финансовой помощи.

"Со своей стороны президент Украины, в том числе, под давлением западных партнеров, отреагировал на эту ситуацию собственным законопроектом. Он предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ. Слово – за парламентом, – отмечает Олег Гнатюк. – Как ситуация может развиваться в дальнейшем? Лучшим вариантом была бы отмена самым КСУ собственного решения. Однако, этот вариант в украинских политико-правовых реалиях похож скорее на мечту".

Решение КСУ было принято с многочисленными нарушениями Конституции Украины, считает политолог. А потому может быть отменено Верховной Радой.

"Но для этого президенту необходимо предварительно провести консультации с руководителями фракций, взвешенно разработать соответствующий законодательный механизм, достичь окончательного консенсуса внутри парламента, – поясняет эксперт. – Также параллельно возникает острая необходимость немедленного перезапуска на прозрачных и демократических началах таких судебных институтов как Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей... Очевидно, что в данной ситуации виноваты отдельные судьи КСУ, по которым должно быть проведено служебное расследование. В случае установления вины – они должны быть привлечены к ответственности".

Олег Гнатюк прогнозирует: если ситуация вокруг КСУ не решится в ближайшее время, есть вероятность масштабных уличных протестов, а также репутационных потерь как самого гаранта, так и партии власти. Конституционный кризис в таких условиях может углубиться.

"Против КСУ развернулась медиаатака"

Эксперту Украинского института политики (УИП) Даниилу Богатыреву раскручиваемая в СМИ тема с недавним решением КСУ представляется высосанной из пальца.

"Большинство из тех, кто обсуждает это решение, даже его не читали. Это видно по тому, что многие утверждают, что суд, якобы, "запретил электронное декларирование". На самом деле, это не так. В решении КСУ сказано лишь, что Нацагентство по вопросам противодействия коррупции не имеет права проверять декларации судей, так как это нарушает принцип разделения властей. Иными словами, для проверки соответствующих деклараций судей должен быть создан специальный уполномоченный орган, состоящий также из судей, а не из представителей исполнительной ветви власти", – поясняет эксперт УИП.

Он называет, что против КСУ развернулась медиаатака, которая – не что иное, как борьба различных политических групп за контроль над ним.

"Пока ни одна из групп влияния не имеет полного контроля над КСУ. Что видно по его решениям, которые порой бывают весьма непредсказуемыми, – подчеркивает Денис Богатырев. – Ну, а распускать КСУ законом Верховной Рады, который внес президент, было бы однозначным нарушением Конституции. Решение КСУ надо выполнять, а не оспаривать. Следовательно, надо внести правки в соответствующий закон и проголосовать за них в Раде".

Ранее стало известно, сколько получают судьи КСУ.

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