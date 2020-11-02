Зеленский о встрече с Председателем КСУ - были озвучены "красные линии"

Владимир Зеленский рассказал о деталях беседы с председателем Конституционного Суда Александром Тупицким. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

По его словам, во время встречи с Тупицкого, Президент перечислил ему "красные линии" для украинского общества. "Красными линиями" он назвал болезненные темы для Украины, изменения в законодательстве в отношении которых могут отбросить нашу страну на 10 лет назад.

"Я общался с председателем Конституционного Суда, которому я сказал — есть красные линии для украинского общества. Если мы не хотим вернуться через ваши решения на 10 лет в прошлое, есть "красные линии". Это Высший антикоррупционный суд, земельная реформа, банковская реформа" , — заявил Зеленский.

Также Президент заявил, что уважает Высший орган судебной власти Украины, но нынешний состав Конституционного суда нуждается в замене.

"Когда мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о добродетели судей, чтобы они защищали Украину, чтобы они защищали каждого из нас, меня и всех украинцев, всех граждан, и Конституцию Украины, и не покупали землю в Крыму, после чего ее еще и не декларировались ", — заявил президент.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский допускает роспуск Рады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!