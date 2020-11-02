Владимир Зеленский предсказал массовые протесты из-за решения Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский, обеспокоен действиями Конституционного суда, призвал партию "Слуга народа" урегулировать ситуацию и не поддаваться материальным благам, которые им будут предлагать. Свою речь он прислал депутатам партии в аудиоформате.

Фото: РБК

Гарант страны просит депутатов делать выбор в пользу людей и не попадать в "лагеря большой коррупции".

Зеленский отмечает, что нужно "вести не бой против Конституционного суда, а борьбу за имидж Украины".

Также он считает, что нужно принять жесткие решения по КС Украины.

Если ситуация не урегулируется, президент предполагает массовые протесты и жесткие противостояния. Он считает последние решения суда — прямым путем к кровопролитию.

Напомним, что Конституционный суд принял решение, которое отменяет ответственность за недостоверное декларирование. Это означает, что чиновники законно смогут скрыть часть своих доходов. Такое решение не понравилось протестующим, которые 30 октября вышли к зданию КС и начали протест, используя дымовые шашки и презервативы.

В свою очередь члены КС начали готовиться к следующим протестам и заказали металлические решетки на первый этаж здания суда.





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