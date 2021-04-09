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Главная Новости Политика Скандалы Суд арестовал яхту Медведчука: известно, куда часто заплывало судно
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Суд арестовал яхту Медведчука: известно, куда часто заплывало судно

Суд наложил арест на яхту Виктора Медведчука, которая, по данным СБУ, неоднократно заплывала в аннексированный Крым

сегодня, 17:06
Автор:

Таисия Ерохина

Под арест попала частная яхта лидера ОПЗЖ, фигуранта санкций Виктора Медведчука. Об этом сообщает Служба безопасности Украины сегодня, 9 апреля.

Суд арестовал яхту Медведчука: известно, куда часто заплывало судно

Медведчук. Фото из открытых источников

Сообщается, что решение об аресте принял Херсонский городской суд Херсонской области.

По материалам СБУ, экипаж частного судна Romance 1 неоднократно нарушал украинские законы и заплывал в порты временно аннексированного Крыма. Отмечается, что порт приписки — Херсон

Добавим, что продолжается досудебное расследование по ряду статей УКУ: ст. 111 (государственная измена), ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы), ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) и ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил).

Напомним, народные депутаты Украины Тарас Козак и Виктор Медведчук, против которых были введены санкции со стороны Совета национальной безопасности и обороны за финансирование терроризма, стали фигурантами уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов называли Виктора Медведчука. Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации "Украинский Выбор" (связывают с Виктором Медведчуком), следователи спецслужбы проводят следственные действия. Эксперты для издания "Комментарии" спрогнозировали, каковы перспективы дела и рассказали, почему началась такая активная "охота" на Медведчука.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-sud-areshtuvav-yakhtu-kotra-nalezhyt-viktoru-medvedchuku
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