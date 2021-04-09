Суд арестовал яхту Медведчука: известно, куда часто заплывало судно

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Таисия Ерохина
Под арест попала частная яхта лидера ОПЗЖ, фигуранта санкций Виктора
Медведчука. Об этом сообщает Служба безопасности Украины сегодня, 9 апреля.
Медведчук. Фото из открытых источников
Сообщается, что решение об аресте принял Херсонский городской суд
Херсонской области.
По материалам СБУ, экипаж частного судна Romance 1 неоднократно нарушал
украинские законы и заплывал в порты временно аннексированного Крыма. Отмечается,
что порт приписки — Херсон
Добавим, что продолжается досудебное расследование по ряду статей УКУ: ст.
111 (государственная измена), ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с
целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или
захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы),
ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию
Украины и выезда с нее) и ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил).
Напомним, народные депутаты Украины Тарас
Козак и Виктор Медведчук, против которых были введены санкции со стороны
Совета национальной безопасности и обороны за финансирование терроризма, стали
фигурантами уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщил нардеп
Алексей Гончаренко.
Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в
действие решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и его
бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим
собственником каналов называли Виктора Медведчука. Зеленский заявил, что каналы
финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины,
подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины расследует участие в
незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации
"Украинский Выбор" (связывают с Виктором Медведчуком), следователи
спецслужбы проводят следственные действия. Эксперты для издания
"Комментарии" спрогнозировали, каковы перспективы дела и рассказали, почему
началась такая активная "охота" на Медведчука.
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