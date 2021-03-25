СБУ взялась за "Украинский выбор": чем закончится "охота" на Медведчука

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Таисия Ерохина
Служба безопасности Украины расследует участие
в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации
"Украинский Выбор" (связывают с Виктором Медведчуком), следователи
спецслужбы проводят следственные
действия. Эксперты для издания "Комментарии" спрогнозировали, каковы
перспективы дела и рассказали, почему началась такая активная "охота"
на Медведчука.
Обыск. Фото: ssu.gov.ua
Политолог Петр Охотин связывает обыски в
офисах "Украинская выбора" с продолжением политики ослабления агентов
российского влияния в Украине.
"Еще во время объявления в феврале санкций
против Козака и Медведчука (телеканалов и бизнес) говорилось о возможных
провокациях со стороны России. Ведомство Арсена Авакова тогда объявило, что
будет работать на выявление провокаторов и подняло вопрос о запрете
проплаченных митингов. В частности, предлагалось усилить ответственность за
организацию захвата админзданий: именно с таких действий начиналась "русская
весна" в 2014 году. Подключается к соответствующей работе и СБУ", — отмечает
Петр Охотин.
По его мнению, обыски в офисе Медведчука —
попытка обескровить агентурную сеть, которая может использоваться для
расшатывания ситуации в Украине.
По мнению заместителя директора Украинского
центра социальной аналитики Валерия Песецкого, в действиях СБУ прослеживается
реализация политической линии Владимира Зеленского на травлю Виктора
Медведчука. И попытка выдавить этого политика из страны, найти основания для
закрытия ОПЗЖ.
"Теперь вот взялись установить связь между
общественной организацией "Украинский выбор", которую возглавляет Медчедчук, и
печальными событиями весны 14-го года, когда в Крыму прошел референдум по уходу
полуострова в юрисдикцию РФ. При этом через откровенную натяжку, что, мол, в
избирательных комиссиях на референдуме участвовали члены "Украинского выбора",
пытаются "пришить" Медведчуку организацию этого участия, его координацию и
руководство. Будто Виктор Владимирович рулил воинской частью, а не общественной
организацией", — отмечает эксперт.
Он также обращает внимание, что членство в
общественной организации обычно никак не фиксируется.
"Не берут ни с кого заявлений, не выдают
удостоверений, не собирают взносов. "Украинский выбор" — не исключение, —
подчеркивает Валерий Песецкий. — Потому установить документально связь между
любым участником аннексии Крыма и ОО "Украинский выбор" просто невозможно. Ее
нет. Фальсифицировать такую связь можно, отпечатав в СБУ дубликаты печатей ОО,
бланки и прочую атрибутику. Но такие "доказательства" можно предъявить только
журналистам, чтобы поднять медийную волну. В суде такое не пройдет. Более того,
фальсификаторы сами могут угодить под следствие. Так что, я думаю, всё и
ограничится медийным шумом для легковерных".
По словам эксперта, в силу того, что в любой
ОО нет системы единоначалия или некой дисциплины, по типу воинской, любой ее
участник, не ставя ОО в известность, может участвовать в чем угодно и где
угодно.
"Хоть в избирательной комиссии, хоть в партии,
хоть на госслужбе, — уточняет Валерий Песецкий. — Но это автоматически не
означает, что ОО таким образом участвует в управлении избирательной комиссией,
партией или госорганом. Всё это очевидно даже не юристу. А просто
здравомыслящему человеку. Так что вся надуманность наезда СБУ на ОО "Украинский
выбор" очень скоро станет очевидной всем. Да и Медведчука едва ли этот
очередной обыск в его "прошлом" напугает. В том, что наши чекисты пошли на
такой бессмысленный с процессуальной точки зрения шаг, вижу полную несостоятельность
обвинений Медведчука в финансировании терроризма, которое ему "пришил"
президент с подачи СНБО. Потому пытаются найти любую зацепку. Опору для
обвинений. И не находят".
Ранее стало известно
о "раскольных" настроениях внутри ОПЗЖ. Эксперты пояснили, кто против кого "воюет".
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Брат
сегодня, 15:19
Зе вообще с ума спятил.На второй срок он явно не избереться.Если теперешняя Украина к тому времени созраниться,в чем большие сомнения.