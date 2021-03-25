СБУ взялась за "Украинский выбор": чем закончится "охота" на Медведчука

Служба безопасности Украины расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации "Украинский Выбор" (связывают с Виктором Медведчуком), следователи спецслужбы проводят следственные действия. Эксперты для издания "Комментарии" спрогнозировали, каковы перспективы дела и рассказали, почему началась такая активная "охота" на Медведчука.

Обыск. Фото: ssu.gov.ua

"Попытка обескровить агентурную сеть, которая может использоваться для расшатывания ситуации в Украине"

Политолог Петр Охотин связывает обыски в офисах "Украинская выбора" с продолжением политики ослабления агентов российского влияния в Украине.

"Еще во время объявления в феврале санкций против Козака и Медведчука (телеканалов и бизнес) говорилось о возможных провокациях со стороны России. Ведомство Арсена Авакова тогда объявило, что будет работать на выявление провокаторов и подняло вопрос о запрете проплаченных митингов. В частности, предлагалось усилить ответственность за организацию захвата админзданий: именно с таких действий начиналась "русская весна" в 2014 году. Подключается к соответствующей работе и СБУ", — отмечает Петр Охотин.

По его мнению, обыски в офисе Медведчука — попытка обескровить агентурную сеть, которая может использоваться для расшатывания ситуации в Украине.

"В действиях СБУ прослеживается реализация политической линии Владимира Зеленского на травлю Виктора Медведчука"

По мнению заместителя директора Украинского центра социальной аналитики Валерия Песецкого, в действиях СБУ прослеживается реализация политической линии Владимира Зеленского на травлю Виктора Медведчука. И попытка выдавить этого политика из страны, найти основания для закрытия ОПЗЖ.

"Теперь вот взялись установить связь между общественной организацией "Украинский выбор", которую возглавляет Медчедчук, и печальными событиями весны 14-го года, когда в Крыму прошел референдум по уходу полуострова в юрисдикцию РФ. При этом через откровенную натяжку, что, мол, в избирательных комиссиях на референдуме участвовали члены "Украинского выбора", пытаются "пришить" Медведчуку организацию этого участия, его координацию и руководство. Будто Виктор Владимирович рулил воинской частью, а не общественной организацией", — отмечает эксперт.

Он также обращает внимание, что членство в общественной организации обычно никак не фиксируется.

"Не берут ни с кого заявлений, не выдают удостоверений, не собирают взносов. "Украинский выбор" — не исключение, — подчеркивает Валерий Песецкий. — Потому установить документально связь между любым участником аннексии Крыма и ОО "Украинский выбор" просто невозможно. Ее нет. Фальсифицировать такую связь можно, отпечатав в СБУ дубликаты печатей ОО, бланки и прочую атрибутику. Но такие "доказательства" можно предъявить только журналистам, чтобы поднять медийную волну. В суде такое не пройдет. Более того, фальсификаторы сами могут угодить под следствие. Так что, я думаю, всё и ограничится медийным шумом для легковерных".

По словам эксперта, в силу того, что в любой ОО нет системы единоначалия или некой дисциплины, по типу воинской, любой ее участник, не ставя ОО в известность, может участвовать в чем угодно и где угодно.

"Хоть в избирательной комиссии, хоть в партии, хоть на госслужбе, — уточняет Валерий Песецкий. — Но это автоматически не означает, что ОО таким образом участвует в управлении избирательной комиссией, партией или госорганом. Всё это очевидно даже не юристу. А просто здравомыслящему человеку. Так что вся надуманность наезда СБУ на ОО "Украинский выбор" очень скоро станет очевидной всем. Да и Медведчука едва ли этот очередной обыск в его "прошлом" напугает. В том, что наши чекисты пошли на такой бессмысленный с процессуальной точки зрения шаг, вижу полную несостоятельность обвинений Медведчука в финансировании терроризма, которое ему "пришил" президент с подачи СНБО. Потому пытаются найти любую зацепку. Опору для обвинений. И не находят".

Ранее стало известно о "раскольных" настроениях внутри ОПЗЖ. Эксперты пояснили, кто против кого "воюет".

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