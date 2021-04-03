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Главная Новости Политика внутренняя политика Против Медведчука и Козака открыли дело о госизмене
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Против Медведчука и Козака открыли дело о госизмене

ГБР уже ведет расследование

сегодня, 19:30
Автор:

Гриниченко Дима

Народные депутаты Украины Тарас Козак и Виктор Медведчук, против которых были введены санкции со стороны Совета национальной безопасности и обороны за финансирование терроризма, стали фигурантами уголовного дела о государственно измене. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Против Медведчука и Козака открыли дело о госизмене

Виктор Медведчук

По словам Гончаренко, он подавал заявление в Офис Генерального прокурора Украины, в котором требовал привлечь к уголовной ответственности Виктора Медведчука и Тараса Козака, он сказал, что высказывания и действия политиков подпадают под государственную измену.

В Офисе Генерального прокурора нардепу ответили, что уголовное производство по статье государственная измена в отношении Козака и Медведчука расследует Государственное бюро расследований.

Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов называли Виктора Медведчука. Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. 

Министр культуры Александр Ткаченко обвинил их в информационном терроризме и назвал каналы рупорами российской пропаганды. Секретарь СНБО Данилов пригрозил санкциями всем каналам, которые ведут антиукраинскую деятельность. 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма. 

Ранее "Комментарии" сообщали о введении локдауна в двух городах Украины.

Читайте также об итогах последнего заседания СНБО.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko
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