Против Медведчука и Козака открыли дело о госизмене

Народные депутаты Украины Тарас Козак и Виктор Медведчук, против которых были введены санкции со стороны Совета национальной безопасности и обороны за финансирование терроризма, стали фигурантами уголовного дела о государственно измене. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Виктор Медведчук

По словам Гончаренко, он подавал заявление в Офис Генерального прокурора Украины, в котором требовал привлечь к уголовной ответственности Виктора Медведчука и Тараса Козака, он сказал, что высказывания и действия политиков подпадают под государственную измену.

В Офисе Генерального прокурора нардепу ответили, что уголовное производство по статье государственная измена в отношении Козака и Медведчука расследует Государственное бюро расследований.

Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов называли Виктора Медведчука. Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО.

Министр культуры Александр Ткаченко обвинил их в информационном терроризме и назвал каналы рупорами российской пропаганды. Секретарь СНБО Данилов пригрозил санкциями всем каналам, которые ведут антиукраинскую деятельность. 19 февраля СНБО ввел санкции против самого Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма.

Ранее "Комментарии" сообщали о введении локдауна в двух городах Украины.

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