Страсти по Гогилашвили: как скандал "ударит" по Зеленскому и власти в целом

В Украине продолжается скандал вокруг теперь уже бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, лишившегося поста после ситуации на блокпосту в районе Краматорска.

Александр Гогилашвили - фото из открытых источников

И Гогилашвили, у которого якобы есть российское гражданство, и его жена, помощница президента Украины Мария Левченко, имели доступ к государственной тайне. В их адрес звучат даже обвинения чуть ли не в возможной причастности к "сливу" спецоперации по "вагнеровцам".

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", может ли ситуация с Гогилашвили серьезно ударить по Офису президента в целом и собственно Владимиру Зеленскому.



Забавно, что рупоры Зеленского активно комментируют факт отставки Гогилашвили, ставя это в заслугу президенту и вообще действующей власти

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука отмечает:

"Я успел проанализировать реакцию аудитории – как сторонников, так и противников президента Зеленского. И, исходя из этого, могу сказать, что фундаментально вся история с Гогилашвили ни на что не повлияла. Забавно, что рупоры Зеленского активно комментируют факт отставки Гогилашвили, ставя это в заслугу президенту и вообще действующей власти. Мол, посмотрите как оперативно "слуги народа" отреагировали на хамское поведение теперь уже экс-замминистра. Вместе с тем, глашатаи "зеленого рупора" не говорят о том, каким образом такой человек как Гогилашвили вообще оказался во власти. Какие последствия того, что он пребывал во власти и имел доступ к определенного рода информации? На каком основании он получил из рук президента государственную награду? И так далее…"

По словам Георгия Туки, это можно воспринимать с определенной долей сарказма или иронии, но подавляющее число избирателей Зеленского (и это видно в комментариях под различными видео и материалами) пребывают в полной уверенности, что – либо Гогилашвили был человеком экс-главы МВД Авакова, либо вообще достался Зеленскому как наследие времен Порошенко (при том, что на должность замминистра он был назначен в 2020 году).

"Учитывая такой винегрет в голове электората, я не вижу как эта ситуация может повлиять на позиции Зеленского и его окружения", – резюмирует Георгий Тука.

Зеленскому нужно действительно становиться другим президентом. И начинать общаться не лишь с группой сердца и "порохоботами"

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр (Олесь) Доний считает, что по Офису президента бьет не столько ситуация с Гогилашвили, сколько огромная проблема с выбором электоральных групп поддержки и соответственно – направлений деятельности.

"Поясню, что имеется в виду. ОП избрал тактику ориентирования на две группы. Группу сердца (группа первого тура голосования за Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году – 30%) и группу политических оппонентов, условных "порохоботов". А 43%, которые добавились к 30% за Зеленского во втором туре, оказались не востребованы ОП. На них не ориентируются, – отмечает эксперт. – Соответственно, именно в этой электоральной группе идут наибольшие потери. Это журналисты, общественные деятели, которые стали оппонентами действующей власти. Гордон, Влащенко, Комаровский, Шустер, Бутусов – все они в 2019-м сделали довольно много для победы Зеленского. И эта группа второго тура. И она оказалась персонально и идеологически не востребованной. Группа второго тура хотела видеть другого президента, чем Порошенко, не по фамилии, а по действиям. В поведении, в посылах, в политике. И не увидела".

И в этом ракурсе, уверен Александр Доний, уже можно рассматривать дело Гогилашвили. Ведь речь шла о том, что новый президент отказывается от кумовства, которое процветало при предыдущем. К Порошенко было немало забросов касательно товарищей, с которыми он вел совместный бизнес. Кононенко, Гладковский и так далее. А в нынешней ситуации мы, как и при Порошенко, видим, что назначение происходят по дружественным отношениям, а не профессиональным качествам того же Гогилашвили.

"Почему вдруг человек, недавно приобретший украинское гражданство, с получением профильного высшего образования накануне назначения, с отсутствием соответствующего опыта, профнавыков – получает такой пост? За какие такие заслуги? Быстрая реакция Зеленского с отставкой оскандалившегося замминистра снимает эти вопросы лишь для группы сердца, для группы первого тура. Для избирателей, которые и так любят 95 Квартал и лично Зеленского. А для группы разума, для 43%, которые присоединились во втором туре, этого не достаточно, – уверен эксперт. – И вопрос, когда ОП начнет общаться с группой разума, а не с группой сердца. Со всеми 73% своего электората, а не лишь с 30%".

Потому проблема, подчеркивает Александр Доний, не в деле одного теперь уже экс-замминистра, а в линии поведения власти в общем.

"Процесс разочарование в группе 43% продолжается. Его можно остановить. Но для этого Зеленскому нужно действительно становиться другим президентом. И начинать общаться не лишь с группой сердца и "порохоботами"", – резюмирует эксперт.

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