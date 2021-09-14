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Страсти по Гео Леросу: к чему приведет скандальное видео с "участием" нардепа

В соцсетях появилось видно, где якобы народный избранник берет деньги за имитацию преступлений против себя

сегодня, 12:32
Автор:

Елизавета Черных

Государственное бюро расследований инициирует проверку действий депутата Гео Лероса на предмет совершения уголовного преступления — имитации нападения на себя (поджог автомобиля марки Mercedes Benz за 332 тысячи гривен во дворе его дома 28 августа 2020 года) для создания иллюзии угроз, якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти. 

Страсти по Гео Леросу: к чему приведет скандальное видео с "участием" нардепа

Гео Лерос - фото из открытых источников

Эксперты проанализировали происходящее для портала "Комментарии".

И без того небезупречная репутация самого Лероса ставится под еще большее сомнение

Лерос, который год назад за обвинения в адрес президента Зеленского в нарушении предвыборных обещаний, а главы Офиса президента Ермака в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы РФ, был исключен из фракции "Слуга народа", превратился в инструмент для информационных атак на президента и его окружение. И вот пришла "ответка". Так считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Все понимают, что Лерос мог попасть в Раду лишь в обозе "зеленой команды". Иных вариантов для художника-муралиста не было. И когда такие люди начинают работать против тех, кто привел их в Раду, это очень сильно раздражает и напрягает. Так что чувства Зеленского и окружения понять могу", – отмечает эксперт.

По его словам, судя по обнародованной видеозаписи, получается, что Лерос предвидел поджог своего авто.

" Лерос оперативно заявил, что голос не его, что всё это наложено. Но так или иначе – осадочек останется. Тем более, что и ГБР, и полиция уже проводят проверку", – подчеркивает Андрей Золотарев.

Важным моментом он считает то, каким путем получены эти записи. Если незаконно, то в расследовании их использовать будет проблематично.

"Однозначно и без того небезупречная репутация самого Лероса ставится под еще большее сомнение. Тем более, если мы понаблюдаем, как часто Лерос гостит на канале "Прямий" у Петра Алексеевича, – акцентирует политолог. – Еще один вывод. Развитие цифровых технологий, систем видеонаблюдения показывает – то, что казалось конфиденциальной встречей, может быть зафиксировано техническими средствами. И то, что скрытая съемка запрещена, что шпионские гаджеты у нас незаконны, никого не останавливает. Так что те, кто решает деликатные вопросы, банально о чем-то договариваются, должны помнить: подобно тому, как рукописи не горят, цифровые носители – тем более".

Открытие ГБР дела по факту каких-то провокаций, якобы устроенных Леросом — элемент давления Офиса президента и подконтрольных ему силовиков

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев обращает внимание, что депутат Георг Курехян, известный под псевдонимом Гео Лерос, давно конфликтует с Офисом президента и лично его руководителем Андреем Ермаком.

"Он занимается "скандалами, интригами, расследованиями" и публичными разоблачениями, в надежде нанести максимальный имиджевый удар по ОП. Недавно с трибуны Верховной Рады он озвучивал очередные прямые обвинения в адрес Офиса президента и Андрея Ермака", – напоминает эксперт.

При этом, подчеркивает Даниил Богатырев, на протяжении более чем полугода ОП активно борется с политическими оппонентами путём санкций СНБО и давления правоохранительной системы.

"В этом контексте можно вспомнить находящегося под домашним арестом и попавшего под санкции Виктора Медведчука, а также Виталия Кличко, которого правоохранители "кошмарят" обысками в структурных подразделениях КГГА. Скорее всего, и открытие ГБР дела по факту каких-то провокаций, якобы устроенных Курехяном — тоже элемент давления Офиса президента и подконтрольных ему силовиков на политических оппонентов", – считает Даниил Богатырев.

Ранее "Комментарии" писало, что в Верховной Раде между Леросом и Тищенко произошла потасовка



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Источник: https://comments.ua/
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