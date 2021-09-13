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Мог ли нардеп Гео Лерос инсценировать поджог собственного автомобиля, - СМИ

Компрометирующая встреча мужчины, похожего на нардепа заснята на видео

сегодня, 21:20
Автор:

Козлова Альбіна








Автомобиль народного депутата Гео Лероса в прошлом году был сожжен. Напомним, что автомобиль марки Mercedes Benz за 332 тысяч гривен был сожжен во дворе его дома 28 августа 2020 года. Однако заявления народного депутата о причастности к поджогу Офиса Президента ставятся под сомнение после видео расследования, которое опубликовали журналисты Обозревателя.

Мог ли нардеп Гео Лерос инсценировать поджог собственного автомобиля, - СМИ

Сгоревшее авто народного депутата Гео Лероса, фото из открытых источников

На опубликованом видео от 24 июля 2020 года, человек, похожий на депутата, который всегда позиционирует себя как независимый борец с коррупцией, встретился со спонсором в одном из офисных центров Киева. Тот в ходе встречи передал мужчине, что похож на Гео Лероса, пакет с суммой в 60 тысяч долларов.

Человек, который похож на депутата "Слуги народа", в разговоре с другим человеком, лицо которого не видно, вспомнил о поджоге дома известного активиста Виталия Шабунина и предложил реализовать похожий план.

В записанном на видео разговоре двух людей речь идет о том, как лучше и в какие сроки реализовать задуманный план относительно поджега авто, чтобы было больше огласки и реакций со стороны общества. Делается акцент на том, что сначала с трибуны депутатом будет озвучено провокационную информацию о фактах коррупции, в которую вовлечен, в том числе и мэр Кличко.

После выступления на трибуне со слов мужчины, который похож на Гео Лероса, следует выполнить озвученный план в отношении имущества депутата якобы для привлечения внимания общественности. Так же мужчина, который похож на депутата, в записанном разговоре добавил, что расследованием поджега должны будут заняться в МВД и лично тогдашний министр Аваков.

Журналисты предполагают, что о готовящемся поджоге депутат мог знать за месяц до происшествия. Есть предположение, что уничтожение автомобиля могло быть частью плана. Журналисты так же подметили, что все предсказания снятого на видео человека, что внешне похожий на нардепа, действительно оправдались. Поэтому теперь у журналистов еще больше вопросов, чем ответов.


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Источник: https://incident.obozrevatel.com/crime/ne-vse-tak-odnoznachno-nardep-geo-leros-instseniroval-podzhog-sobstvennogo-avtomobilya-smi.htm
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