В Верховной Раде между Леросом и Тищенко произошла потасовка (ВИДЕО)

В Верховной Раде произошла потасовка между депутатами от "Слуги народа" Гео Леросом и Николаем Тищенко, сообщает "Суспільне".

Драка в Раде, фото "Телеграф"

Во время выступления Гео Лероса, его коллега оттолкнул депутата от трибуны и не давал вернуться и продолжить. Происшествие случилось, когда Гео Лерос требовал в Раде объяснений от президента Владимира Зеленского, по его ответам после провала спецоперации с задержанием бойцов ЧВК "Вагнера".

"Нас украинцев интересует, кто из этой парочки, господин Зеленский или его секретарша Ермак, слили эту операцию? Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности. Но вы превращаете эту страну в мафию", — не успел завершить Гео Лерос, как у него отобрал микрофон Николай Тищенко.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что телекомпания "CNN" выпустила программу о срыве спецоперации. Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечал, что в ситуации политическая и оперативная составляющая. По его мнению, раскачивание темы срыва спецоперации по вагнеровцам началась снова с целью давления на украинскую власть — для решения каких-то своих геополитических целей. Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен: главный гипотетический результат, который может ожидать власть Зеленского, если в расследование в отношении "вагнергейта" уверует Белый дом, — это затяжной период охлаждения в отношениях Украины и США. По его мнению, ажиотаж вокруг "вагнергейта" не приведет в Украине к "массовых беспорядкам", от которых очень не по себе Зеленскому.

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