В Верховной Раде между Леросом и Тищенко произошла потасовка (ВИДЕО)

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Антон Рудак
В Верховной Раде произошла потасовка между депутатами от "Слуги народа" Гео Леросом и Николаем Тищенко, сообщает "Суспільне".
Драка в Раде, фото "Телеграф"
Во время выступления Гео Лероса, его коллега оттолкнул депутата от трибуны и не давал вернуться и продолжить. Происшествие случилось, когда Гео Лерос требовал в Раде объяснений от президента Владимира Зеленского, по его ответам после провала спецоперации с задержанием бойцов ЧВК "Вагнера".
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что телекомпания "CNN" выпустила программу о срыве спецоперации. Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечал, что в ситуации политическая и оперативная составляющая. По его мнению, раскачивание темы срыва спецоперации по вагнеровцам началась снова с целью давления на украинскую власть — для решения каких-то своих геополитических целей. Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен: главный гипотетический результат, который может ожидать власть Зеленского, если в расследование в отношении "вагнергейта" уверует Белый дом, — это затяжной период охлаждения в отношениях Украины и США. По его мнению, ажиотаж вокруг "вагнергейта" не приведет в Украине к "массовых беспорядкам", от которых очень не по себе Зеленскому.
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