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Стало известно, как в Украине заказывают социологические опросы

По словам эксперта, тенденции говорят о политическом кризисе в Украине

сегодня, 06:25
Автор:

Таисия Ерохина

Заказ социологических исследований в Украине является в последнее время инструментом политического влияния. Об этом говорится в материале портала "Комментарии".

Стало известно, как в Украине заказывают социологические опросы

Фото из открытых источников

Так, политический эксперт Евгений Магда подчеркивает, что социологические инструменты являются стандартными, но их использование в украинских реалиях бывает разным.

"Заказ социсследований является в последнее время инструментом политического влияния. Им играют Офис президента, другие игроки, — рассказал эксперт. — Даже от расстановки вопросов в анкете многое зависит".

По его мнению, идущая война рейтингов, разных показателей, включения-невключения тех или иных политиков в опросы, на самом деле – это свидетельство политического кризиса. Магда отмечает, что украинцев, похоже, ждет дальнейшее усиление политкризиса и новые социологические войны.

"В обществе видно ожидание новых политиков. Но они могут появиться лишь в условиях экономического роста. А с этим — проблема. Поставить на кон политическую карьеру в условиях корона-кризиса рискнет не каждый. Тем более в ситуации, когда Украина является очевидным аутсайдером в борьбе с коронавирусом. Похоже, нам придется пока выбирать между теми политиками, кто есть сейчас. И ожидать, когда ситуация будет благоприятна для появления новых политиков", — резюмирует эксперт.

Как ранее сообщалось, социологи провели опрос среди украинцев и проанализировали общественно-политические настроения населения. В ходе соцопроса также выяснилось, какой процент людей хотел бы отставки Зеленского. Так, по результатам опроса, 73% людей считает, что на сегодняшний день страна движется в неправильном направлении.


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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 06:31

Все это лохотрон! Работал в этой сфере знаю!

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