Стало известно, как в Украине заказывают социологические опросы

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Таисия Ерохина
Заказ социологических исследований в Украине
является в последнее время инструментом политического влияния. Об этом
говорится в материале
портала "Комментарии".
Фото из открытых источников
Так, политический эксперт Евгений Магда
подчеркивает, что социологические инструменты являются стандартными, но их
использование в украинских реалиях бывает разным.
По его мнению, идущая война рейтингов, разных
показателей, включения-невключения тех или иных политиков в опросы, на самом
деле – это свидетельство политического кризиса. Магда отмечает, что украинцев,
похоже, ждет дальнейшее усиление политкризиса и новые социологические войны.
Как ранее сообщалось, социологи провели опрос среди
украинцев и проанализировали общественно-политические настроения населения. В
ходе соцопроса также выяснилось, какой процент людей хотел бы отставки
Зеленского. Так, по результатам опроса, 73% людей
считает, что на сегодняшний день страна движется в неправильном направлении.
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