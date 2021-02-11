Стало известно, как в Украине заказывают социологические опросы

Заказ социологических исследований в Украине является в последнее время инструментом политического влияния. Об этом говорится в материале портала "Комментарии".

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Так, политический эксперт Евгений Магда подчеркивает, что социологические инструменты являются стандартными, но их использование в украинских реалиях бывает разным.

"Заказ социсследований является в последнее время инструментом политического влияния. Им играют Офис президента, другие игроки, — рассказал эксперт. — Даже от расстановки вопросов в анкете многое зависит".

По его мнению, идущая война рейтингов, разных показателей, включения-невключения тех или иных политиков в опросы, на самом деле – это свидетельство политического кризиса. Магда отмечает, что украинцев, похоже, ждет дальнейшее усиление политкризиса и новые социологические войны.

"В обществе видно ожидание новых политиков. Но они могут появиться лишь в условиях экономического роста. А с этим — проблема. Поставить на кон политическую карьеру в условиях корона-кризиса рискнет не каждый. Тем более в ситуации, когда Украина является очевидным аутсайдером в борьбе с коронавирусом. Похоже, нам придется пока выбирать между теми политиками, кто есть сейчас. И ожидать, когда ситуация будет благоприятна для появления новых политиков", — резюмирует эксперт.

Как ранее сообщалось, социологи провели опрос среди украинцев и проанализировали общественно-политические настроения населения. В ходе соцопроса также выяснилось, какой процент людей хотел бы отставки Зеленского. Так, по результатам опроса, 73% людей считает, что на сегодняшний день страна движется в неправильном направлении.



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