Хотят ли украинцы отставки Зеленского — опрос

Социологическая группа Рейтинг провела опрос среди украинцев и проанализировали общественно-политические настроения населения. В ходе опроса также выяснилось, какой процент людей хотел бы отставки Зеленского.

50% украинцев хотят отставки Зеленского - фото: из открытых источников

Так, по результатам опроса, 73% людей считает, что на сегодняшний день страна движется в неправильном направлении. А 17% отметили, что в правильном. Только лишь 10% так и не смогли дать ответ на этот вопрос.

Также респонденты ответили, за кого бы они отдали свои голоса, если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента Украины. На лидирующей позиции оказался Владимир Зеленский. Из всех опрошенных за него отдали бы голос 21,2%. На втором месте Юрий Бойко. За него готовы отдать голоса 17,1%. С небольшим отрывом на третьей позиции оказывается экс-презиент страны Пётр Порошенко. Его результат 16,4%. На четвертом месте Юлия Тимошенко. Её готовы поддержать 12,3%. Пятое место занял Игорь Смешко с результатом 7,5%.

Респондентам был также задан вопрос о том, хотели бы они отставки Зеленского и избрания нового главы государства в ближайшее время. Из всех опрошенных 50% ответили, что поддерживают эту идею, а 46% — наоборот, ответили, что не хотели бы такого. Кроме того, 63% поддержали идею роспуска Парламента. Против этого проголосовали 30%.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский публично прокомментировал блокировку каналов 112, NewsOne и Zik, а также о том, что Разумков намекнул на свои президентские амбиции: Зеленский созывает заседание фракции.

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