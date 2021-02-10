«Курс команды Зеленского не устраивает украинцев»: эксперты о недавних соцопросах

Свежий опрос соцслужбы Центра Разумкова показал, что лишь 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. А 70% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. 69% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую". При этом большинство всё равно вновь бы выбрало Зеленского президентом, а Кличко почему-то в опрос не включили. "Комментарии" спросили экспертов, почему мы имеем именно такие данные и способна ли эта власть как-то переломить негативные настроения общества.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Заказ социсследований является в последнее время инструментом политического влияния"

Политический эксперт Евгений Магда подчеркивает, что социологические инструменты являются стандартными, но их использование в украинских реалиях бывает разным.

"Заказ социсследований является в последнее время инструментом политического влияния. Им играют Офис президента, другие игроки. Даже от расстановки вопросов в анкете многое зависит. Идущая война рейтингов, разных показателей, включения-невключения тех или иных политиков в опросы, на самом деле — свидетельство политического кризиса. И то, что в 4-5 раз больше людей считают, что страна движется в неправильном направлении — еще один показатель того, что мы переживаем политический кризис, что курс команды Зеленского не устраивает украинцев", — отмечает Евгений Магда.

По его мнению, нас, похоже, ждет дальнейшее усиление политкризиса и новые социологические войны.

"В обществе видно ожидание новых политиков. Но они могут появиться лишь в условиях экономического роста. А с этим — проблема. Поставить на кон политическую карьеру в условиях корона-кризиса рискнет не каждый. Тем более в ситуации, когда Украина является очевидным аутсайдером в борьбе с коронавуирсом. Похоже, нам придется пока выбирать между теми политиками, кто есть сейчас. И ожидать, когда ситуация будет благоприятна для появления новых политиков", — резюмирует Евгений Магда.

"Первоначальный импульс Зеленского утерян, растрачен"

Социолог Павел Кутуев уверен: к тому, что большинство респондентов высказали мнение, что Украина движется не в том направлении, привела совокупность факторов.

"Зеленский – рекордсмен среди всех президентов в процентном отношении голосов, которые получил. К тому же — единственный президент, получивший однопартийное парламентское большинство, созданное его руками. После парламентских выборов он начал свою работу, имея несравнимые с точки зрения своей привилегированности, условия работы, по сравнению с предшественниками. Фактически оказался владельцем скрипки Страдивари. Но для того, чтобы эта уникальная вещь зазвучала мелодично, нужно быть искусным скрипачом. Зеленский же и его окружение оказались в ситуации двух вызовов. Умелыми скрипачами (госуправленцами) они не являются – с одной стороны. С другой – в этих "скрипачей" постоянно бросают камнями, а сцену расшатывают", — отмечает Павел Кутуев.

Проблемой Зеленского при всех его возможных благих намерениях оказалось то, что он: не осознавал масштаб проблем, с которыми столкнется; не очень представляет, как вообще управлять государством. И здесь один негативный фактор усиливает другой, подчеркивает социолог.

По его словам, избиратели это всё видят, фиксируют – и дают соответствующие оценки.

"Ведь никто не заставлял неумелого исполнителя брать в руки скрипку Страдивари и выходить на шатающуюся сцену. Он сам пообещал очаровать нас своей мелодией. А мелодия не извлекается. Под мелодией здесь подразумеваются успешные реформы, улучшающие качество нашей жизни", — говорит Павел Кутуев.

Он считает, что для исправления ситуации следует проводить реальные реформы, для которых нужно привлекать профессионалов.

"Но первоначальный импульс Зеленского утерян, растрачен. Если изначально он мог назначать кого угодно, и фракция поддерживала эти решения, то сейчас депутаты "заматерели". Научились интригам и эгоизму. Соответственно, Зеленский ограничен той административной обоймой, которая имеется в его распоряжении, — отмечает социолог. — Перспективы стабилизации ситуации в Украине будут зависеть от способности Зеленского выдвинуть такого премьер-министра, который будет ему равноправным партнером, дееспособным менеджером и жестким переговорщиком с олигархами (да и глобальными игроками тоже)".

Отсутствие в свежем рейтинге Кличко эксперт пояснил тем, что по предыдущим опросам у мэра Киева незначительный президентский рейтинг.

"К тому же, он пока не предпринимал решительных действий для продвижения своей фигуры на национальном уровне, — подчеркивает Павел Кутуев. — Да, он говорил, что постарается через свои связи обеспечить поставки вакцины. Когда (если) это случится, возможно, попытается. Пока ему нужно поработать, чтобы продемонстрировать наличие общенациональной повестки".

Ранее эксперты высказались об идее 30 форумов Зеленского. Похоже, президент заскучал по сцене и зрителям.

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