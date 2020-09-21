kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.09.2020

BTC/USD

10409.92

ETH/USD

341.83

LTC/USD

43.37

НБУ 21.09.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Андрей Ермак отказался проходить полиграф по делу "вагнеровцев" - источник
commentss НОВОСТИ Все новости

Андрей Ермак отказался проходить полиграф по делу "вагнеровцев" - источник

По мнению основателей Telegram канал «Картель», Ермак боится, что во время прохождения полиграфа может услышать неудобные вопросы, на которые нужно будет предоставить честный ответ

сегодня, 20:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отказался пройти проверку на детекторе лжи поводу срыва "дела боевиков ЧВК "Вагнера". Об этом сегодня сообщил Telegram канал "Картель" со ссылкой на личные источники.

Андрей Ермак отказался проходить полиграф по делу "вагнеровцев" - источник

Фото: Сергей Долженко/ЕРА

Предполагается, что Ермак боится, что ему могут задать компрометирующие вопросы, например, по коррупционному скандалу, в котором фигурировал его брат.

"Пошли слухи, что глава ОП Андрей Ермак пока отказался от темы с прохождением полиграфа. Ермак боится, что ему могут поставить другие вопросы по Донбасскому кейсу и коррупционному делу, в котором фигурировал его брат, на которые он не хотел бы отвечать. Главная причина, Ермак носит государственную секретную информацию, которую нельзя разглашать", - говорится в сообщении Telegram канала.

По мнению PR-службы Ермака, выступления председателя ОП в эфире "Свободы слова" Савика Шустера вполне достаточно, чтобы снять с себя обвинения в госизмене.

Как ранее сообщал Telegram-канал "Легитимный" идея пройти проверку на полиграфе Ермаком принадлежала именно представителям ОП. По информации источника канала, глава ОПГ даже обсуждал этот вопрос с президентом Зеленским.

"Наш источник из Офиса Президента сообщает, что глава Офиса Президента Андрей Ермак собирается пройти полиграф, чтобы снять с себя все вопросы по теме госизмене по "делу вагнеровцев ", - сообщает "Легитимный".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд обязал СБУ возбудить уголовное дело по подозрению Ермака в государственной измене и шпионаже.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!