Андрей Ермак отказался проходить полиграф по делу "вагнеровцев" - источник

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отказался пройти проверку на детекторе лжи поводу срыва "дела боевиков ЧВК "Вагнера". Об этом сегодня сообщил Telegram канал "Картель" со ссылкой на личные источники.

Фото: Сергей Долженко/ЕРА

Предполагается, что Ермак боится, что ему могут задать компрометирующие вопросы, например, по коррупционному скандалу, в котором фигурировал его брат.

"Пошли слухи, что глава ОП Андрей Ермак пока отказался от темы с прохождением полиграфа. Ермак боится, что ему могут поставить другие вопросы по Донбасскому кейсу и коррупционному делу, в котором фигурировал его брат, на которые он не хотел бы отвечать. Главная причина, Ермак носит государственную секретную информацию, которую нельзя разглашать", - говорится в сообщении Telegram канал а .

По мнению PR-службы Ермака, выступления председателя ОП в эфире "Свободы слова" Савика Шустера вполне достаточно, чтобы снять с себя обвинения в госизмене.

Как ранее сообщал Telegram-канал "Легитимный" идея пройти проверку на полиграфе Ермаком принадлежала именно представителям ОП. По информации источника канала, глава ОПГ даже обсуждал этот вопрос с президентом Зеленским.

"Наш источник из Офиса Президента сообщает, что глава Офиса Президента Андрей Ермак собирается пройти полиграф, чтобы снять с себя все вопросы по теме госизмене по "делу вагнеровцев ", - сообщает "Легитимный".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд обязал СБУ возбудить уголовное дело по подозрению Ермака в государственной измене и шпионаже.

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