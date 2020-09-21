Андрей Ермак отказался проходить полиграф по делу "вагнеровцев" - источник

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Дмитрий Симоненко
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отказался пройти проверку на детекторе лжи поводу срыва "дела боевиков ЧВК "Вагнера". Об этом сегодня сообщил Telegram канал "Картель" со ссылкой на личные источники.
Фото: Сергей Долженко/ЕРА
Предполагается, что Ермак боится, что ему могут задать компрометирующие вопросы, например, по коррупционному скандалу, в котором фигурировал его брат.
По мнению PR-службы Ермака, выступления председателя ОП в эфире "Свободы слова" Савика Шустера вполне достаточно, чтобы снять с себя обвинения в госизмене.
Как ранее сообщал Telegram-канал "Легитимный" идея пройти проверку на полиграфе Ермаком принадлежала именно представителям ОП. По информации источника канала, глава ОПГ даже обсуждал этот вопрос с президентом Зеленским.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд обязал СБУ возбудить уголовное дело по подозрению Ермака в государственной измене и шпионаже.
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